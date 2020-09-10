勞動部勞動力發展署中彰投分署10日邀請中彰投區24所大專校院校長共同座談。（中彰投分署提供／陳世宗台中傳真）

為協助青年就業是勞動部與各大專校院共同的核心目標之一，勞動部勞動力發展署中彰投分署10日邀請中彰投區24所大專校院校長共同座談，勞動力發展署施貞仰署長特到場主持，與校長們就如何促進青年就業進行意見交換，並針對勞動部與學校於人才培育及就業服務的資源連結建立共識。

施貞仰指出，青年是國家未來的希望，長期以來勞動部對青年人才的培育及養成不遺餘力，支持青年就業，協助青年找到合適的工作，更是勞動部政策推動的一大重點，為引導大專青年儘早找到符合個人性向的職涯方向，多年來與各大專校院共同合作推動各項大專青年就業措施及相關補助計畫；藉助學校的鼓勵和推動，配合勞動部提供多元化資源的協助，使大專青年在學期間就開始累積個人就業能量，畢業後即能成功就業，順利投入職場。

今天座談會以勞動部現行提供的青年資源為開端，針對今年因應疫情特別規劃協助社會新鮮人的「衝就業」、「練專長」、「興僱用」三大面向就業措施進行重點摘要說明，對於如何建立資源連結管道，即時提供青年學子各項最新資訊及協助，與會校長紛紛提供政策和實務上的寶貴意見。會中亦針對轄區產業變化及未來人才需求發展趨勢進行熱烈討論。

中彰投分署林淑媛說，中彰投分署長期攜手中部地區大專院校，透過該分署青年職涯發展中心深入校園，提供職涯諮詢等服務，讓學生了解自我職涯發展方向，並運用結合大專院校辦理就業服務補助計畫，結合學校辦理各項就業準備活動，以培養學子就業知識、技能、態度等競爭力，協助其畢業後可順利和職場無縫接軌。

分署將本次座談會大專院校所提出的寶貴意見及需求，作為後續業務推動及服務精進的方向。

(中時 )