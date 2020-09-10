由大陸全國工商聯、青海省人民政府共同舉辦的「2020中國民營企業500強峰會」10日召開，2020中國民營企業500強榜單同時發佈，報告顯示華為營業收入突破8000億元（人民幣，下同）蟬聯大陸民營企業500強榜首、製造業民營企業500強榜首。

事實上，今年是華為自2016年以來第5年蟬聯這一榜單的冠軍。「中國民營企業500強」是以上年度的營業收入為評價標準，回顧2019年華為營收為8588.33億元。

據《中國基金報》報導，該榜單顯示，位列前10的企業營業收入均超過3000億元，營收合計高達5兆1178億元，在民營企業500強30.17兆元的營收總額中占比高達16.97％。

此外，蘇寧控股集團以6652.59億元營收排在華為之後，位列民營企業500強第二，民營企業服務業100強第一，蟬聯互聯網零售行業第一。這也是蘇寧連續第11年入圍該榜單。

而正威國際集團緊隨蘇寧之後位列500強榜單第三名，去年營收達6138.99億元。正威國際集團是一家從事電子資訊和金屬材料的私營企業，創始人是被業界稱為「世界銅王」的王文銀。

(旺報 )