有感於小朋友沉迷於滑手機，新北市議員張錦豪為鼓勵汐止學童們遠離3C產品，去年首度舉辦戰鬥陀螺大賽，第一場就吸引逾5百人參加，受爸媽好評不斷，決定每年續辦，今年活動將在9月27日舉行，歡迎大小朋友，走出戶外，一起來戰鬥陀螺決勝負。
張錦豪表示，今年競賽分為128人組的汐止盃比賽與闖關活動2種，採取網路報名或來電議員服務處，歡迎汐止區國小學童一起參加，因名額有限，沒有搶到小朋友也沒關係，另有舉辦現場報名的闖關活動，不限年齡、戶籍，到場參加就可以免費闖關拿獎品。
現場也增設視力、牙齒保健檢查攤位，幫小朋友們做好身體保健，參與比賽或闖關活動，都有豐富獎品，歡迎市民們踴躍參與；也提醒活動場地秀峰高中車位有限，請盡量搭乘大眾運輸工具，配合防疫工作，戴口罩、量體溫。比賽報名洽網址：https://reurl.cc／6lDqKZ
(中時 )
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