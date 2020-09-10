雲林縣接連發生安親老師虐童案、幼兒園老師打3歲漏尿小孩案，雲林縣府教育局10日邀集幼教協會、補教協會舉行記者會宣示體罰零容忍，幼教協會表示上月緊急成立園長輔導團，本月將舉行首次教師情緒研習營。補教協會表示，這兩次事件已讓各班主任警覺注意老師的情緒。

8月初一名小三學童被情緒失控的安親班老師拿棍子痛打，連眼圈都瘀青，教育局對安親班裁罰6萬元，施虐的老師已被提告有待法院判決。

8月底一名3歲滲尿在幼兒園地板上，被老師打臀部後拖入廁所，小孩背部滿是傷痕。教育處日前對該幼兒園裁罰「減招」，該幼教師的裁罰尚未出爐。

教育處10日邀集雲林縣補教暨品保協會、雲林縣幼教發展協會舉行記者會，縣長張麗善出席，副議長蘇俊豪、縣議員黃文祥、黃美瑤、王鈺齊、賴淑娞、鍾明馨、周秀月到場關心。

幼教協會理事長廖文秀說，事件發生後立即檢討，上周甫成立團長輔導團，呼籲園長們要「關懷老師」，看看有無「心靈溝通」的需求，本月19日將舉行首次教師研習活動。

補教協會理事長陳修立表示，這兩次事件對業界傷害很大，業者也覺醒到應注意老師的異常行為，未來更重要的是「落實通報」，一定要把問題老師找出來。

張麗善表示，老師個人的行為是「一鍋粥的老鼠屎」，卻對幼教、補教、學校造成全面負面印象，對其他老師不公平，希望業者要關懷老師的情緒、家庭，需要輔導或協助一定要講。

(中時 )