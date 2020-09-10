農委會10日舉辦「香檬健康好滋味-產官攜手創新機」宣傳記者會，以香檬產業加值應用為主題進行多元產品展示與技術推廣，近年已有不少消費者開始認識到香檬迷人香氣及保健成分，香檬富含川陳皮素及橘皮素等多甲氧基黃酮類，是對人體有益之機能性成分，期透過本次活動推廣給更多國內消費者，帶動後端產品多元發展。

農委會指出，高雄區農業改良場對於香檬研究及輔導有成，持續開發改良濃縮汁加工技術，並建立香檬精油萃取利用及脫水乾燥技術，作為開發機能性加工應用之素材，協助農產素材跨產業串聯，而農業科技研究院今年度著手進行機能性成分之動物功效實驗，估計原料轉成保健素材之單價可成長約20倍，市場終端產品推估可加值75倍，期望透過技術加值提升及成果套裝，並符合食品、保健、美容保養或健康食品之開發規格需求，作為帶動我國農產品加值提升之示範作法。

農委會表示，本次活動係該會執行「建構高值化農產素材開發與產業鏈結服務」計畫成果之一，整合所屬農糧署及高雄區農業改良場，以及農業科技研究院、永信蔬果運銷合作社與產業夥伴，共同行銷台灣香檬產業應用之價值，香檬產業目前於契作生產已建立完善收購與驗證機制，已有鮮果、瓶裝果汁、香檬粉等產品透過合作廠商布局通路。

農委會指出，農糧署去年將台灣香檬新增列為輔導檳榔園轉作作物，期迎合健康消費商機讓農戶收入穩定，契作面積由去年280公頃提升至今年312公頃，參與契作農民計有150戶，持續推動我國優質農產品多元應用，穩定提升農業價值並增加農民收益。

(工商 )