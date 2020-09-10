聯想（Lenovo）今年7月發表的首款電競手機Legion Phone Dual今（10）日正式宣佈將在9月15日正式開賣，帶給遊戲玩家全新體驗手遊的可能性。

聯想集團副總裁暨移動遊戲業務總經理 趙允明指出，聯想做出電競手機，是從消費者的需求反推回來做產品。未來將會持續發展電競手機、擴大用戶群，以及研發遊戲上雲端之後可以執行的終端裝置等三大方向，並且持續遊戲玩家族群緊密的結合。

聯想集團移動遊戲業務產品總監 唐瑞宏特別指出，台灣是Legion Phone Dual第二個上市的市場，可以見得對於台灣的重視。唐瑞宏指出，Legion Phone Dual採用革命性橫式ATA中置架構（Advanced Technology Architecture），為手機帶來架構革命。聯想點出傳統手機的熱源是在雙手握持處，而發熱會讓CPU降頻，所以他們將雙電池放置在手掌會持握的左右側，讓持握時感到涼爽舒適，將容易發燙的CPU與主機板放置在手機中央的位置。再搭配雙液冷、散熱管以及散熱銅箔，不用擔心過熱會導致手機卡頓或是遊戲掉幀。

Lenovo Legion Phone Dual機身設計大公開。（黃慧雯攝）

Lenovo Legion Phone Dual不僅直播時可以整合前鏡頭，一般錄影也可使用。（黃慧雯攝）

為了實況主的直播需求，Legion Phone Dual不僅有高通Snapdragon 865+處理器提供效能支持，整體手機搭配完整設計的橫向UI，前鏡頭採用升降設計，位置在手機中央，當你橫向持握的時候，前鏡頭升級完全不會被持握的手遮擋到，便利實況主直播或是有遊戲錄影的需求。想透過手機直播手遊實況時，Legion Phone Dual可以同時啟用前鏡頭並整合在遊戲畫面中，前鏡頭還畫面還可以自動去背，或加入AR特效，讓實況主省下不少直播時準備功夫。實況主大魚也特別分享，遊戲後忘記進行螢幕錄影，也可以透過反向回錄功能錄下前30秒的手機畫面，跟朋友分享勝利的一刻。

面對遊戲手機更為重要的電力，Legion Phone Dual雙電池是5000mAh，支援90W快充，0~50％充電只需要10分鐘，30分鐘就可以100%。另外除了底部的充電孔，也有中置充電孔可以在橫向持握的情況下順利充電，一邊玩一邊充電也不會影響。

Legion Phone Dual也具備1.4cc大音腔的雙對稱式正向立體聲喇叭，以及雙X軸線性馬達，可以發出即時、動態、多層次的觸覺震動，讓玩家更能夠聽聲辨位。另外搭配144Hz螢幕更新率，在射擊遊戲、動作類型遊戲中，更能即時反應玩家的觸控動作，第一時間克敵制勝。

對於手遊玩家來說，Legion Phone Dual也支援了虛擬搖桿功能，可以針對不同的遊戲設定虛擬搖桿，讓你用手機玩手遊可以體驗宛如遊戲手把的感受。另外也可以搭配Xbox手把來遊玩。另外也可以將手機畫面映射到電腦上，放大遊戲畫面。

聯想Legion Phone Dual採用高通Snapdragon 865+處理器，搭配12/16GB LPDDR5 RAM，提供256/512GB UFS 3.1 ROM。手機具備6.65吋AMOLED螢幕，支援144Hz螢幕更新率，240Hz觸控採樣率。前置2000萬畫素相機，後置6400萬畫素＋1600萬畫素超廣角鏡頭。搭配5000mAh電池，支援90W快充。機身上支援超音波L/R按鍵，可搭配手遊使用，讓操控更得心應手。

Legion Phone Dual共有紅色（赤焰戰甲）、藍色（炫藍冰刃）兩款銀色，12GB+256GB的款式是NT$24900，16GB+512GB則是NT$29900。上市的網路通路包含PChome 24h購物、momo購物網，實體門市則包含聯想威秀直營門市、八德Legion專賣店、三創門市、台北地下街馨運門市、新竹/台南/高雄順發、台中蔡家國際等8家實體門市都可以購買。9月15日起至9月底購機後在活動網頁登錄，256GB款式可獲贈1000郵政禮券、512GB款式則可獲贈1600郵政禮券。

為了推廣並讓更多遊戲玩家能體驗得到，Lenovo將與《PUBG MOBILE：絕地求生M》合作舉辦We Are Legion競賽，並將在10月初開始開放海選報名，消費者可以與知名KOL一同組隊，並在12月決賽中與實況主YouTuber一起爭取高額獎金。

(科技)