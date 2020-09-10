陸駐英大使劉曉明官方推特帳號發現竟然在色情影片貼文「按讚」，不過駐英使館9日聲明表示，該帳號是遭到反華份子「大肆惡搞」，敦促推特調查。

據《每日郵報》報導，劉曉明官方推特帳號被發現按讚了一段來自帳號「騷妻日常」的影片，在這10秒的情色影片中，有一雙穿著黑絲襪的腳，搓弄一名男子的下體，雖然這段影片很快從駐英使館貼文串中刪除，但仍遭大批網友「朝聖」並截圖。

Liu Xiaoming's been a naughty boy. He's done a Ted Cruz. https://t.co/8SZtkbMw1d — Elliot J. Cornish (@ElliotJCornish) September 9, 2020

由於劉曉明近期在英積極替北京辯駁新疆穆斯林人權爭議、香港反送中以及國安法等議題，讓此一消息傳出後，引起大批持反對立場的網友關注，如保守黨人權委員會成員、英國人權組織「站起來基金會」（Arise Foundation）創辦人裴倫德（Luke de Pulford）就稱「難道這就是（美國總統）羅斯福所稱的巨棒外交（Big Stick Diplomacy）嗎？」，「雖然感覺這麼做有點不厚道，但想到維吾爾族集中營和香港，很快就釋懷了」。

同樣為保守黨的人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）也轉貼文並嗆「希望劉曉明來封鎖我。如果這就是他如何運用時間，而非散播不實謊言或騷擾性批評的話，我就當作沒看見」。

對此，陸駐英大使館隨後發表聲明，表示「有個別反華分子通過網絡惡意攻擊劉曉明大使推特帳號，大肆惡搞，手段卑劣」，稱已經向推特舉報，並保留進一步採取行動的權利，敦促推特認真調查、嚴肅處理，也「希望廣大網友誤信謠傳謠」。

(中時新聞網)