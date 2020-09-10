台南市政府文化局將於10月1日展開為期4天的「2020南瀛國際民俗藝術節」，今年主題為「台灣演藝」，文化局廣邀台灣傳統藝術表演團隊參與演出，每天晚上皆有不同主題的表演於南瀛綠都心公園舉行，就連傳統宮廟的藝陣文化也將登上大舞台。

原本因為新冠肺炎疫情影響，導致國外傳統藝術團隊無法來台，一度考量今年暫停辦理，欲將活動延至明年舉行，後來文化局隨即調整主題，並將本屆藝術節定調為「台灣演藝」，使台灣傳統藝術團隊得以藉此機會躍上國際舞台。

台灣豫劇團將於開幕場率先登台，記者會現場演出「鍾馗除煞」，演員展現其靈活身段與精湛演技。（周書聖攝）

過去宮廟文化只能在街頭或廟會活動看見，這次台南市文化局將藝陣活動往上推一個檔次，由台南應用科技大學藝術學院院長顧哲誠擔任藝術總監，種子舞團行政總監何仁鳳擔任製作經理，將藝陣文化以國際之姿呈現給觀眾。

前國家文化藝術基金會執行長也是在地台南人的陳錦誠先生擔任本屆藝術節顧問，規劃四種不同主題，分別為「傳藝之夜」、「原民之夜」、「藝陣之夜」及「雜技之夜」。

數次征戰國際舞台的「舞鈴劇團」、歷史悠久的「台灣豫劇團」將於開幕日打頭陣率先登台，第二天的「原民之夜」也邀請重量級的樂團歌手接棒演出，四天的民俗藝術表演涵蓋音樂、戲劇、雜技等，精彩可期。

台南市下半年的活動接二連三登場，台南夏日音樂祭將軍吼甫於上月結束，將軍火音樂節又將於月底登場，加上本屆「2020南瀛國際民俗藝術節」以及國慶煙火活動等。中秋連假市民朋友不再只有烤肉賞月，台南市文化局準備豐富的節目，圓滿大家的中秋假期。

(中時 )