有84年歷史、前身為日據時期「新竹專賣局」與台灣光復後「新竹公賣局」的台灣菸酒新竹營業所，因建築為簡單水平線條、長方形立窗，深具建築特色，不過，門面多年來被天線、指示牌遮蔽，相當可惜，市府特別將周邊電纜線地下化，重現市定古蹟之美。

市長林智堅表示，1936年啟用的新竹專賣局除了建築具特色，因位在舊城區步行城市範圍內，臨近新竹火車站、迎曦東門城、州圖書館、新竹市役所、新竹州廳及辛志平校長故居等古蹟、老建物群，也是市民的共同記憶，市府將全力協助促成專賣局活化再利用。

台灣菸酒新竹營業所過去稱為台灣省菸酒公賣局新竹分局，地方簡稱為「新竹公賣局」，而其在日據時代則稱為台灣總督府專賣局新竹支局，簡稱「新竹專賣局」。

文化局並指出，新竹專賣局位於東門街、民族路轉角處，建築物呈現圓弧立面，建物兩旁向中央逐層升高，入口宛如中央高塔，立面開窗以長形方窗為主，在興建之時是極先進的「現代化」設計風格。

市府交通處則表示，因建物周邊號誌桿、路牌、標誌規畫不一致，路口有好幾個桿子擠在一起，天空電纜線影響市容，更造成行人在轉角等候穿越路口危險性，為讓其展現建築之美，目前已經完成纜線地下化外，並將各標誌整共桿，同時協調菸酒公司建置行人庇護島，友善行人空間。

市府指出，新竹專賣局未來將是2021台灣燈會重要展點，將邀請菸酒公司加入燈會的行列，與新竹市一同點亮舊城區。

目前規畫以光雕投影方式打造戶外展演的亮點，展演以「潮牌」為主題，中庭有露天酒吧，販售台灣菸酒公司商品，並輔以輕食餐飲，酒吧空間風和設計會呼應菸酒公賣局相關文化。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )