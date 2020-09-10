苗栗縣43歲男子有氣喘病史，日前凌晨突然呼吸急促到醫院急診時，不僅臉色發紺，血氧濃度更是急速下降至79％，急診醫師即刻施予緊急氣管內管插管，隨後收治加護病房時，出現心跳停止立即施予心肺復甦術，並以低溫療法治療，順利康復。

衛生福利部苗栗醫院加護病房主任陳俊偉指出，病患送至加護病房不久，依然重度昏迷，昏迷指數僅有3分，且瞳孔放大無光反應，呈現心跳停止確定無脈搏跳動狀態，加護病房團隊立即對病患施予心肺復甦術。急救過程中，病患心電圖持續呈現電機械分離PEA (pulseless electric activity)，俗稱無脈搏性電器活動，經過十分鐘的心臟按摩與反覆的急救藥物處置，終於恢復脈搏。

陳俊偉說明，過程全身器官組織皆處於嚴重缺氧狀態，急救後容易引發多器官衰竭，其中又以大腦半球缺氧所導致的缺氧性腦病變最為令人擔心，因大腦神經元壞死無法再生，缺氧的代價通常容易導致病患急救後的神經損傷後遺症，甚至恐有成為植物人的風險。

今年苗栗醫院加護病房引進全身包覆式合併中心體溫監測的低溫療法，取代以往採用冰毯作為急救後腦部缺氧的低溫治療選項。陳俊偉表示，目前低溫療法在研究及臨床上運用上已相當盛行，低溫療法能改善心跳停止的病人死亡率及減少神經損傷的後遺症，因此引進全身包覆式低溫治療，能精準監測並控制病患降溫與回溫的所有過程，增加低溫治療的有效成功率，並降低回溫過程中可能造成的風險。

(中時 )