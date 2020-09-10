有「黃金水鄉」之稱的北埔鄉南埔村，是全台第一個核定農村再生的社區，更是台全第一屆「金牌農村」得主，13日將舉辨別開生面的「夯夯南埔」客家農村一日遊活動，讓遊客感受客家村莊的迷人春光。

這項活動由深耕新竹的藝文團體「自然而然劇團」、「南埔鹹菜桶打擊樂劇團」、「磚木取夥故事劇場」與南埔社區發展協會共同舉辦，戲劇表演將融合村內風景地貌，讓遊客一邊享受農村美好風光，一邊認識土地上的故事。

主辦單位表示，13日上午將以環境劇場形式，帶領民眾遊走於社區內各個特殊景點，包含百年水車、錦繡堂與蕭家老宅等處，並以迷你小戲展現客家文史故事。

午餐在社區享用自然農法栽種的食材與竹筒飯，下午有客家米食手作課程與洗衫亭戲水行程，滿滿的活動讓親子暢遊南埔村，享受自然風光也更了解當地的人文景致。

這次參與活動的「南埔鹹菜桶打擊樂劇團」是當地民眾成立，當初是為感謝石爺公庇祐，村民們運用鹹菜桶的多種音色進行敲擊，將農村迎神賽會加入新元素，形成的獨特文化。

「自然而然劇團」以二手素材打造佈景道具與戲服，致力推廣新竹客家文化及自然環境議題，將環境友善意念傳達給觀眾，2018獲選客家桐花祭環境劇場作品、當代客家表演藝術作品首選，今年入選客委會年度藝文團隊。

2015年在新埔鎮成立的「磚木取夥故事劇場」，以舞台劇和故事三明治等形式，轉化台灣自然、歷史、文化等知識，作品並屢次參加台北藝穗節。

(中時 )