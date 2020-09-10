美股近期面臨修正，美國S&P500指數自高點拉回，市場波動性維持在高檔。法人表示，在企業盈餘逐漸回升、高度寬鬆的貨幣政策與市場資金充沛的環境下，中長期美股走勢仍具成長潛力並相對看好三投資標的。

聯博認為，市場並未傳出重大利空消息，科技類股與非核心消費類股面臨顯著修正，反應市場獲利了結的賣壓，而非基本面惡化。今年上半年股市漲跌互見，彰顯一個歷久不衰的投資原則：在市場恐慌時務必保持冷靜，要精準預測市場反轉點幾乎是不可能的事，在市場承壓之際，投資人若因恐慌賣出持股，可能面臨虧損且錯失反彈契機。

聯博指出，迎接第四季，企業與國家陸續盤點疫情產生的實質衝擊，又必須因應第二波疫情的隱憂，使得投資市場機會與風險並存。美股出現強勁表現的原因在於，投資人最擔心的情境並未發生。儘管經濟復甦之路將會崎嶇不平，資金行情可望支撐股市續航。

一方面各國政府與央行推出的財政與貨幣刺激方案，全球市場崩跌或經濟長期蕭條的疑慮已趨緩；另一方面，全球貨幣市場基金的金額規模達歷史新高，顯示資金大幅受到壓抑，待市場重拾信心後，散戶投資力道預計將重返市場。

聯博相對看好不受此波疫情影響的產業，如醫療保健、科技、和非核心消費等三大產業，較有機會在後疫情時代中勝出，尤其是較高且穩定的獲利能力、現金流充沛、財務狀況穩健等三項特色的高品質企業，較可因應複雜多變的營運環境。

(工商 )