汎德永業(2247)受惠新車大量到港，推升8月合併營收為33.4億元，創歷年同期新高，較上月成長12.79％，與去年同期相較成長52.14％，今年1-8月合併營收246億元，年增率達15.61%。

汎德永業表示，從國內新車市場的銷售表現來看，進口車占比持續提升，8月份進口車占整體國內車市已達49.1％，公司長期經營豪華進口車市場，旗下銷售三大品牌的多款車種涵蓋廣泛客層，必然為趨勢下的主要受惠者。此外，國內車市另一個趨勢為運動休旅車（SUV）市場持續增長，去年國內休旅車銷售數量已達整體新車銷售市場49.29％，成為主流車款，依公司目前收單情況，BMW熱門X系列休旅車，與Porsche休旅車Cayenne Coupe、Macan等均供不應求來看，公司未來業績銷售動能無虞。

展望下半年，汎德永業旗下銷售品牌BMW、MINI與Porsche於年底前將陸續推出新車改款上市，第四季銷售成長動能強勁，包括BMW主力5系列房車，6系列Gran Turism與全新4系列Coupe等；MINI主力車款Countryman；Porsche全新世代911 Turbo S、首款純電跑車Taycan也即將在國內上市、年底前可望交車，目前預收單情況均十分暢旺。

隨著BMW與Porsche新車銷售數字亮眼，亦推升維修保養業務成長，9月17日汎德永業設立的全東南亞地區最大Porsche全功能展示中心「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」將開幕，由於試營運以來賞車人潮均十分踴躍，可望增添公司新成長動能。汎德永業指出，旗下銷售品牌BMW、MINI 與Porsche在台銷售已累積相當數量，且主要銷售對象多為國內中、高社經地位客群，原廠維修保養比率極高，因此近幾年維修保養業務均維持逐年穩健成長趨勢，預期未來隨著新據點的經濟規模效益發酵，高毛利的維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻。

(時報資訊)