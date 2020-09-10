在那斯達克指數3天就跌掉10%後，投資人進場大撿便宜，帶動周三美股強勁反彈，然而那斯達克市場與科技股的急速修正雖清除了部分投機浮沫，但在這些股票開始真正重啟升勢之前，可能還得經歷一段時間的震盪。

周三美股上演令人驚豔的反彈攻勢，但終場失守盤中最高點，那斯達克指數在3天跌掉10%後收復了2.7%，創下史上時間最短時間的修正。蘋果、亞馬遜、微軟等大型科技股全面上漲，而前一日暴跌21%的特斯拉漲勢更猛，終場上揚10.9%。標普500指數終場收漲2%，道瓊指數漲1.6%，小型股羅素2000指數亦收高1.6%。

部分分析師表示，看起來市場尚未觸底，由於投資人將緊盯美國大選與經濟情勢，股價將再陷入震盪一段時間。

投銀Jefferies證券分析師Steve DeSanctis表示：「我們看過這樣的行情，股市跌個10%後，投資人馬上回籠，但我認為仍有許多問題存在。他表示選舉的不確定性仍然籠罩市場，還有11月3日若無明確的選舉結果，這場選舉恐將引發爭端的疑慮。此外，經濟復甦前景，以及新一輪財政激勵方案的進展也都是問題所在。我們將進入區間波動，直到市場解答了這所有的問題，很難會再看到像7、8月一樣的爆炸式上漲。

Miller Tabak資產管理公司首席市場策略師Matt Maley表示，市場可能需要再次崩跌才能反彈，這樣的反彈雖讓人們以為最壞的情況已經過去，但當市場再創低點，才是他們真正放棄的時候，這通常會形成第2隻腳，但我不認為股市將像上次一樣暴跌35%，因為聯準會將盡一切所能防止這樣的情況發生。

(時報資訊)