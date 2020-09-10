蘇揆上午在行政院會聽取金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」報告，蘇揆表示，「公司治理3.0」5大主軸正是外資相對看重的經營指標，應把握機會超前部署，優化投資環境，讓台灣成為「亞洲企業資金調度中心」。

金管會啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」3年計畫，將透過「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」5大主軸、共計39項具體措施，推動我國企業及投資人重視公司治理，營造健全永續發展(ESG)生態體系，強化資本市場國際競爭力為主要目標。

蘇揆表示，良好的公司治理不只是改善企業體質，而且形塑優良企業文化，更是強化我國資本市場國際競爭力的核心。近年來，金管會推動公司治理有成，股東電子投票率達百分百、全體上市櫃公司都設置獨立董事、設置審計委員會的公司也近8成。

蘇揆也說，全球各國股市受疫情影響，普遍呈現下跌走勢，但台股市場仍可維持平穩，甚至創下30年來新高；外資持股占總市值比例高達42％，同樣創下史上新高；昨天才剛公布的稅收資料，證交稅已連續11個月正成長，今年前8月證交稅932億元年增達62％，也創下30年同期新高。這些都再再顯示，台灣因整體公司治理完善、法規透明度高，資本市場健全，已經備受國內外肯定；同時，也是因為我們防疫有成，世界看到台灣在這一方面的活動力始終不減。

蘇揆指出，為擴大成效，金管會特別制訂「公司治理3.0」，提出5大主軸，特別著重強化企業社會責任、永續經營等面向，促進企業資金投入環境及社會公益事項，包括綠色債券、社會責任債券等等，這也正是外資相對看重的經營指標，要讓國際機構對台股更有信心，敦促企業落實公司治理，金管會用心跟做法都值得肯定。

蘇揆裁示中也說，現正值國際經貿版圖改變，全球供應鏈重組的關鍵時機，每一次改變都是新的機會，政府超前部署，優化投資環境、推動「投資台灣三大方案」已破兆，今年底可以實際到位的資金將超過6200億元，海外匯回資金也達2100億元，蔡總統揭示要讓台灣成為「亞洲企業資金調度中心」，應鼓勵更多跨國企業來台投資，增強資金挹注我國產業的力道。

(中時 )