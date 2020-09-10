63歲北埔鄉民彭作宏，自幼習武，練就一身好武藝，23年來指導8所學校學生學習傳統舞獅，讓北埔國中等校醒獅隊多次在全國比賽奪得大獎，部分弱勢孩子也透過舞獅找到自己的舞台，無私傳承使「客家醒獅」薪火相傳。

彭作宏說，他從小就對國術有濃厚興趣，16歲拜名師學習太祖拳3年，26歲學習洪拳、佛山醒獅獅藝等長達10多年，1997年他以傳承傳統技藝的想法，開始指導北埔鄉內學生學習醒獅技藝。

彭作宏指導北埔國中醒獅隊，公開表演130場以上，成果最亮眼。（羅浚濱攝）

「我教的是廣東佛山醒獅！」彭作宏說，醒獅外型討人喜愛，有喜、怒、哀、樂、動、靜、驚、疑「八態」，舞獅者必須練好基本功，練就輕盈的步法，獅頭和獅尾配合無間，才能將醒獅生動的型態顯現出來。

彭作宏在新竹縣市8所學校傳藝迄今23年，他指導北埔國中、峨眉國中等校醒獅隊，多次在比賽中奪得大獎，今年帶領學生參加「第26屆台灣中華藝術薪傳盃」獲得優秀團隊獎，東泰高中醒獅隊更榮獲薪傳獎。

彭作宏指導北埔國中醒獅隊，公開表演高達130場以上，成果最亮眼，也讓部分弱勢孩子透過舞獅找到自己的舞台。日前北埔龍瑛宗文學館開館時，他並親自擊鼓帶隊演出，當地鄉親誇讚說「跟著彭老師的孩子不會變壞」。

「傳承要走正向！」彭作宏說，他指導醒獅隊學生，要求不能說髒話，不斷練習武藝到參加比賽，可增廣見聞，奪獎更能提升自信，不少學生是從國小栽培到國中，從青春叛逆一路出社會走向正途，讓他最感欣慰。

(中時 )