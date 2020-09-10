為防範開學後的腸病毒流行期，嘉義縣衛生局與長庚科技大學合作舉辦「校園（國小、幼兒園）洗手創意影片競賽」，祭出總獎金3萬6600元，得獎隊伍最高可獲3200元禮券，鼓勵國小、幼兒園師生組隊，把洗手5步驟拍得創意又好玩！

依據國內歷年監測資料顯示，腸病毒疫情每年約自3月下旬開始上升，5月底至6月中達到高峰後就緩慢降低，今年因新冠肺炎疫情防疫措施得當，上半年腸病毒疫情明顯減少，鑑於每年9月開學後會再出現一波流行，為有效控制腸病毒疫情的發生，衛生局強調，正確洗手是不二法門。

跟腸病毒Say NO！全嘉一起洗手趣，校園洗手創意影片競賽開跑啦！（縣府提供／呂妍庭嘉義傳真）

「校園（國小、幼兒園）洗手創意影片競賽」即日起開放報名，至9月30日止，採國小、幼兒園分組競賽，10月6日將在衛生局網頁公告初審通過進入決賽名單，複審得獎隊伍將另外公布在衛生局網站，並舉行頒獎記者會，得獎隊伍最高可獲3200元禮券。

衛生局表示，創意影片以洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」及「內、外、夾、弓、大、力、腕」為主軸，歡迎各校師生共同發揮創意，踴躍報名參加， 相關活動簡章可上嘉義縣衛生局網站查詢，https://reurl.cc/d5WG9M。

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