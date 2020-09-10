總統府發言人丁允恭遭前女友「Y女」爆料，四度劈腿、三次逼迫墮胎，不僅第二次見面就把人拉到隱密處舌吻，還成為自己第一次發生性關係的男人；更爆丁愛約辦公室性愛與諸多特殊性癖好。近日，2014年丁與未婚妻嚴婉玲為「臺大學生會性別工作坊」所拍宣傳照被翻出，獨特的扮相讓不少網友大表驚訝。

臺大學生會性別工作坊2014年12月11日臉書發表《臺大男裙月x拍照徵文9x嚴婉玲+丁允恭》一文，寫道：「是婉玲姐與她的未婚夫丁允恭！！！！！！超可愛的拉！！！！相信關心社會、社運的你我都熟悉這兩位的名字，婉玲姐是經濟民主連線（前反黑箱服貿民主陣線）的核心人物，丁允恭則是現任高雄市府的新聞局長兼市府發言人，兩個人都為了社會議題在努力著，沒想到還親自為我們拍了這張難得的照片，為打破各種刻板印象盡一份心力，也讓我們看見除了學生以外，許許多多的社會人士，還有所謂的大人們，並不是冷漠的，反而是更為積極投入，實踐改變社會的理想，所以我們並不，也從不孤單，沙文主義和歧視心態不是短短幾日就能被改變，但改變的努力已經開始，改變的可能就會實現。」

不僅如此，該文更以「不必騎士更反對歧視 可以殺蚊但拒絕沙文」作為標語，附圖中，丁允恭則身穿粉紅色長裙、手持白色電蚊拍為活動宣傳；嚴婉玲則著一襲幹練西裝，站在後方大笑著。

隨著丁允恭事件爆發，這篇6年前的文章被翻出並瘋傳各大平台。網友紛紛表示：「天啊！我到底看了什麼啊？」「滿滿的台灣價值就要在辦公室做好做滿」、「原來這叫尊重女性，筆記」、「朝聖。這可是有滿滿的台灣價值呀」、「想問丁先生是騎士嗎？」「光復高雄辦公室那個味道」、「他那辦公桌哪兒買的？我也想要來一組」、「這個厲害！所以，凡走過必留下痕跡」。

(中時新聞網)