國內照明大廠中國電器今（10）日宣布，中電與全球照明大廠昕諾飛（飛利浦更名為Signify）照明攜手合作，引進昕諾飛旗下沛亮（PILA）照明產品，交由中電子公司東昕創新代理，九月起，透過中電既有銷售通路銷售。

中電指出，沛亮（PILA）1958年開始深耕歐洲照明市場，具有62年歷史，以穩定品質及實惠價格，在歐洲照明市場享有高知名度，是全球專業電工的優選品牌，沛亮（PILA）承襲昕諾飛全球研發中心領先技術，秉持值得信賴的穩定品質信念，提供台灣消費者更優選的照明產品。此次第1批引進LED普及型照明產品，涵蓋燈泡、燈管、嵌燈、支架燈、平板燈及投光燈等產品。

中電強調，市售LED照明產品品質良莠不齊，消保處日前也公布市售高達三成LED燈泡品質檢驗項目不符規定。中電為確保消費者使用安全，這次引進沛亮（PILA）全系列產品皆通過台灣CNS安全檢驗，讓消費者能更放心選購LED照明產品。

中電表示，中電與昕諾飛雙方結盟的強強策略聯盟，是針對台灣市場進行整合，國際與在地領導品牌，利用各自優勢聯手推展業務，除更加深實質合作關係外，將導正劣質LED產品充斥照明市場的亂象，提供客戶更優質的全方位照明解決方案。

中電8月合併營收1.76億餘元，比去年同期減少9.68％；前八月合併營收14.33億餘元，較去年同期減少8.48％。

(工商 )