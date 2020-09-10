中國歐盟商會指出，隨商業環境更加政治化，在中國的歐洲企業日益害怕遭到「任意懲罰」；企業並擔心因新冠肺炎疫情而對外籍人員實施的旅行限制，以及外國企業被排除在中國關鍵經濟領域之外。

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）在年度報告中指出，中歐關係因新疆人權及「港版國安法」等議題而呈惡化風險，可能嚴重影響歐洲企業在中國經營業務。

報告還指出，疫情期間實施的旅行限制也導致許多歐洲公司員工無法進入中國，中國官員也無視對外國人的歧視，有商會成員猜疑，中國想要的只是外國的資本和科技，而不想要外國人。

商會認為，中國市場持續缺乏相當程度的開放，金融、保險等領域全面准入存在官僚障礙，增長潛力巨大的可再生資源、電訊以及其他高科技產業亦對外資收緊；愈來愈多領域不是限制外國投資，就是給國內領頭企業的支持足以將潛在的歐洲競爭者擠出市場。

(工商 )