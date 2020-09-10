台南市政府今年將首次承辦國慶焰火表演，不少民眾都在討論該去哪欣賞絢爛煙火秀。香格里拉台南遠東飯店祭出《國慶日住房專案》，3天2夜保證入住高樓層，面向煙火施放地點漁光島，還加贈台南古蹟限定神級版派對組與精選紅酒，使用三倍券支付還加贈500元自助餐抵用金，歡迎民眾參考。

香格里拉台南遠東飯店指出，《國慶日住房專案》適用時間為2020年10月9日至11日，或2020年10月10日至12日，房型位於24樓至37樓間高樓層，擁有全市獨一無二的高樓美景，每間客房皆有大面對外窗，在房間內就可欣賞海線1天，將安平港與漁光島的景色盡收眼底。

此外，使用專案入住，飯店再贈送精選紅酒1瓶（750ml）、台南古蹟限定版派對小點（含成功洋芋片、成功魚捲、天后碗豆酥、媽祖賜芙泡芙）、餐廳用餐9折、免費使用飯店各項休閒設施等。選擇豪華閣與套房房型，還可享貴賓廊全天候飲料茶點、晚間雞尾酒自助小點等多項服務，一邊欣賞夜晚府城景緻，一邊喝著紅酒享用餐點，怡然自得。

香格里拉台南遠東飯店說，《國慶日住房專案》每房每晚最低5500元起，以上價格須另加10％服務費及5％稅金，更多詳情及訂房可洽專線 (06) 702-8899。

(中時 )