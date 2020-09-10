曾經因為學校成績不好，被迫中輟的吳俊德，所幸有當時的「師傅」指導，讓他得以學習廚藝，現在也創業有成，但他沒有忘記小時候受幫助過的經驗，開設「行動深夜食堂」，跑過365個鄉鎮、接觸上千名非行少年，除了提供他們訓練外，更媒合後續工作，目前已有許多過去的非行少年現在已成為餐廳的廚師，也獲第16屆「Keep Walking夢想資助計畫」。

由帝亞吉歐集團提供的「Keep Walking夢想資助計畫」，將在今年邁入第17個年頭，第17屆以「蓄勢突圍，夢想Keep Walking」為主軸，勉勵夢想家們在嚴峻的環境下，綻放更勝過往的光芒。

吳俊德說，因為自己的中輟的經驗，所幸有社會人士的幫助讓他決定要協助非行少年，從2003年就開始執行相關計畫，但發現固定在一地的餐廳幫助的人有限，因而在近幾年改以行動餐車主動出擊、巡迴365個鄉鎮、接觸上千名少年。

吳俊德表示，近期也在疫情期間曾媒合這些非行少年，為醫護獻上漢堡，讓台北市長柯文哲為這些曾經中輟的少年比了「讚」，讓許多非行少年十分感動；他說，希望透過「Keep Walking夢想資助計畫」增設更多輛行動餐車，甚至要到山區、偏鄉，讓更多非行少年可以步入正軌。

另外，以「屠龍二部曲 翻轉蚵勢力」獲得第16屆以「蓄勢突圍，夢想Keep Walking」的郭芙，希望從源頭減少保麗龍的使用，希望研發出可以取代保麗龍的浮具。

擔任評審團召集人的中研院院士曾志朗表示，「Keep Walking夢想資助計畫」協助許多夢想家完成夢想，每年都十分期待新的計畫進來；擔任今年評審之一的國發會前主委陳美伶說，人因有夢想而偉大，但要讓夢想付諸實現十分困難，但有企業能夠協助降低挫折，還可以持續17年，十分不容易。

第17屆「Keep Walking夢想資助計畫」從即日起至11月26日受理報名，詳情可洽台灣帝亞吉歐CSR官方網站。

(中時 )