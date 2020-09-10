共機連兩日擾台，昨（9）日更破單日紀錄，遭我空軍廣播驅離達24次，今再度進逼挑釁。網路平台對此進行最新民意調查，多數人都相當憂心兩岸爆發衝突，且對我國防「非常沒信心」。

軍方消息指出，昨日上午有超過20架共軍SU-30、殲10等多型戰機，飛進我西南防空識別區，甚至飛過我方最南端中線，至西南空域應變區，測試我方防空應處，今日上午我軍再度偵獲中共SU-30、運八等多型機。共機連日採「架次多」、「全空層」擾台，加深在我方西南空域的防空壓力與力度。

《yahoo》今日進行一項民調「共軍進入我西南防空識別區，你擔不擔心兩岸發生軍事衝突？」投票至15日截止。截至今日下午2點30分左右，投票結果顯示，有63.9%的民眾表示會擔心兩岸發生衝突；33.5%的民眾則不擔心；2.6%沒意見（不知道）。

對於我國國防，66.4%的人沒信心，其中44.4%「非常沒信心」；30.6%有信心，3.0%沒意見（不知道）。

在政府處理兩岸關係方面，71.5%的民眾認為處理不好；25.3%認為還算好或非常好；沒意見（不知道）的有3.2%

(中時新聞網)