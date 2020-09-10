南庄分駐所改建工程新得標包商日前已正式進駐工地。（謝明俊攝）

南庄分駐所改建工程一波三折。（謝明俊攝）

曾因包商跑路，工程一度延宕年餘的苗栗縣警局南庄分駐所改建工程，在縣府重新招標後，再次以總工程額2850萬元標出，新包商業已進駐工地，並派工人開始整理原建地，將在近期全面開始恢復動工，預計在明年6月完工。

新包商進駐工地後，發現工地地基挖掘方式遠超過正常興建所需，因改建的南庄分駐所，只有地上3層建物，並未計畫建地下室，前任包商為何會將地基挖得如此之深？已引起警方注意。警方並發現南庄分駐所基地就臨近中港溪畔，地下原本就有大量品質優良的砂石，警方將再深入追查被挖走砂石去向。

舊南庄分駐所因是日據時代遺留下來的警察廳舍，年代久遠，曾經一度成為遊客到南庄遊玩時，懷舊打卡景點之一，但因建築老舊不堪使用，苗栗縣政府籌資3千萬元改建，但因預算過低，讓許多包商卻步，造成流標多次，最後到2019年元月，才由一家包商得標。

2019年4月開始動工，包商挖掘地基，並架設地基鋼筋完成，包商就無故停工，縣警局發文催促復工，包商不予理會，縣警局於是在2019年8月終止契約，並對包商提起訴訟，依背信等罪嫌函送苗栗地檢署偵辦，但在今年8月獲檢方不起訴處分。

縣府事後從今年初重新辦理發包，歷經多次流標，終於在今年6月18日，由宏旭營造公司以2850萬元得標，廠商並從8月初正式進駐工地，近日並派工人整理工地，準備全面復工，如果工程進度順利，可望明年6月底完工。

(中時 )