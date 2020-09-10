台中市水利局舉辦豐原區田心里用戶接管巷道說明會，會中詳細說明獎勵政策。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市公共汙水下水道整體處理率從2018年六都排名第5，目前已竄升第3，接管普及率六都排名躍升為第4，預計今年底累計接管戶數可望突破22萬戶。台中市水利局強調，提升市民居家環境品質的腳步不會停，將持續爭取中央補助汙水建設經費，2025年目標接管35萬戶。

水利局長范世億指出，截至今年7月，累計約21.7萬戶享受用戶接管後生活環境品質改善的好處，但用戶接管需分階段建設，先興建水資源回收中心，接著建置主次幹管，才能佈設分支管網後始得到各戶納管。

台中市今年已獲中央核定汙水建設經費約15億元，正持續推動原市區、豐原、太平等區域汙水分支管網建置及用戶接管，而烏日、大里、谷關及台中港也啟動水資中心及主幹管興建等先期作業，未來將持續爭取中央補助經費，以利城鄉汙水建設均衡發展。

水利局進一步表示，汙水下水道建設最後一哩路就是用戶接管，近2年接管戶數屢創新高，多仰賴里長及民眾大力配合；目前台中市用戶接管免費，工程進場前皆主動召開鄰里說明會，再派遣配戴合格識別證人員調查家庭廢汙排放位置，與民眾詳細說明須配合事項。

另外，針對後巷接管有障礙或施作空間不足個案，也深入里鄰舉行巷道說明會，直接面對面溝通協調。水利局呼籲，用戶接管可打除化糞池，省下定期抽水肥困擾，社區大樓則提供打除汙水處理設施或改設汙水坑的補助費用，鼓勵民眾配合下水道建設，提升生活品質。

(中時 )