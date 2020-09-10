網友爆料南投某高中男學生，仗著自己爸爸是警察，從高一就開始性侵女同學，還拍不雅照威脅，女同學曾到派出所報案，但警方疑似冷處理。對此警方回應，該名男同學的父親的確是警察，但警方絕無徇私護短，4月獲報後積極偵辦，已移請司法機關辦理；然網友曝光男同學父親個資，有侮辱公署之嫌，將展開調查並偵辦。

有網友在臉書社團爆料，指南投縣某高中男學生，高一起就威脅女同學幫其口交，且多次性侵，還拍下裸照威脅她，更嗆聲自己的爸爸就是警察，若敢說出去，就曝光裸照，並且還要爸爸對其家人不利等，讓女學生心生畏懼。

網友還指控，該名女學生也曾到地方派出所報案，但警察知道加害人是同仁的小孩，有偏袒護短的行為。對此，草屯警分局今（10日）上午出面回應，表示此案在4月時依法偵辦後，已移請司法機關審理中，本分局依法行政，不會因加害人是警眷等特殊身分，循私護短。

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(中時新聞網)