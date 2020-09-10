央行將在下周舉行第三季理監事會，身為央行常務理事之一的合庫金(5880)董事長雷仲達今表示，市場關心今年房市價格上揚，這的確沒錯。今年台灣房市有回升，但還沒有到要採取動作，壓抑房市的時點，今年房市推案和交易量確實有上來，央行有選擇性信用管制可以隨時使用。但由於房市是火車頭會帶動產業發展，現在央行應該還不需要馬上就採取動作，房市的回溫仍屬健康的發展。

至於何時才要關切房市過熱？雷仲達認為，如果房市價格呈現全面性走高才要擔心，以目前來看仍屬地區性補漲，尚不用擔心。

雷仲達說明，利率低和年輕人對房市剛性的需求，所以帶動房市上揚。

至於央行是否要再降息以刺激景氣？雷仲達表示，再降利率要很小心，但這也不是我能談的。

今年新冠疫情下，全球經濟出現大混亂，台灣也推出「低利」、「貨幣寬鬆」政策應對，對於有較大部位現金的民眾，「避險」成為首要之務，在「儲蓄險」的退場、「黃金」回升高點、「股市」不穩定性，追求穩定的投資人開始轉向房市避險。據業者析，房市投資又分為「長期持有」、「短期出售賺價差」，傳統定義的「炒房」，一般指得就是「短期出售賺價差」。今年房市結構也產生變化，「長期持有」目的者，已從4.6％上升到7％；「短期炒房」比例則從3.9％下滑至1.4％；「收租目的」則從5.3％下滑至4.9％。

(時報資訊)