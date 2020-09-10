中保(9917)8月合併營收為11.4億元，年減2.34%，前8月合併營收為89.8億元，年增0.74%。中保科技表示，集團旗下「立保保全」業績表現出色，主要是受惠政府的「振興三倍券」政策，從「發放」到「回收」都需要專業護鈔保全協助。立保保全護送三倍券，並收回使用過的三倍券，再進整鈔中心清點，點券員會開立兌付單據，供保全員連同三倍券送至銀行兌付，最後匯款給客戶。以一條龍的服務方式，省去客戶跑銀行兌付三倍券的時間，是推升營收數字出色的原因之一。

此外，中保科技表示，時序入秋，就怕流感和新冠肺炎疫情再起，包括醫療院所和高科技廠房對於「防疫」的高需求持續攀升。中保科推出「通道型」的高精密體溫感測攝影機，不只能結合臉部辨識功能，還可辨別訪客是否有戴口罩，並同時進行體溫感測。多功能感測攝影機可藉由臉部辨識，不僅可辨別訪客是否具有進入的權限，更結合門禁、考勤管控，同時間感測16人，穩定性高，可有效協助不同場所打造非接觸性健康偵測站，市場詢問度相當高。

(時報資訊)