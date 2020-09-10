曾姓老翁日前獨自南下台中逛逢甲商圈，晚間準備搭客運北返時才驚覺錢包不翼而飛，他連買車票錢都不夠沮喪的走到警所求助；年輕警員得知原委後，除協助掛失證件也掏出100元讓他購買車票得以順利北返，沒想到對方隔天竟特地又搭車南下歸還，警民間的忘年互動超暖心。

警方指出，中市警六分局市政派出所警員李冠霆，日前擔服值班勤務時，1名74歲的曾姓老翁神情落寞的走進派出所，表示其錢包遺失，而無法購買車票搭車返家，暖心的員警在了解狀況後，除協助老翁掛失證件外，並從口袋掏出新臺幣100元協助老翁搭車，讓他能順利北上返家。

曾姓老翁向警方表示，其到朝馬轉運站欲購買車票，搭乘客運返回位於新北市三重區的住處時，翻遍全身上下，才發現錢包遺失，原以為車票不過也才145元，加上自己身上的口袋裡還有些許零錢，便開口欲向客運站人員借錢買車票搭車回家，但均被委婉拒絕，在不得已的情況下，才至派出所報案請求警方幫忙。

經員警熱心詢問並查證後，除先協助曾姓老翁掛失身分證外，同時聯繫其家屬告知老翁的處境，並確認老翁到達臺北車站時能順利回家後，員警即從口袋掏出100元助老翁購買車票，讓他能順利搭車。

警方表示，翌日18時許曾姓老翁特地南下返回派出所，將向員警借來的100元歸還，並且非常感謝暖心員警的及時協助。警方呼籲，民眾外出時應多加留意自身錢包、手機及證件等貴重物品，並妥善保管，若拾獲遺失物，可送至警察機關，交由警方處理。

(中時 )