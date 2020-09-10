虹揚-KY(虹揚發展科技)(6573)推出「低導通阻抗低閘極電荷金氧半場效電晶體」，為低於業界導通阻抗(相同電壓水準下)，且具備低閘極電荷之金氧半場效電晶體，適用於65瓦(內)充電器及通用開關應用，目前虹揚-KY已有近40種針對電源應用的MOSFET產品可供客戶選擇，未來將持續開發相關的MOSFET產品，以因應客戶需求。

虹揚-KY表示，「低導通阻抗低閘極電荷金氧半場效電晶體」為TO-251、TO-252、TO-220、ITO-220封裝的MOSFET，為低於業界導通阻抗(相同電壓水準下)，且具備低閘極電荷之金氧半場效電晶體，在電源供應的應用面上能有更具效率的表現，適用於65瓦(內)充電器及通用開關應用。

虹揚-KY發言人程御峰表示，虹揚-KY目前已有近40種針對電源應用的MOSFET產品可供客戶選擇，未來將持續開發相關的MOSFET產品，以因應客戶需求。

由於三大產品—整流二極體、橋式整流器與太陽能二極體銷售維持穩定，且MOSFET部份亦已有營收入帳，且持續收到相關的產品詢問需求，虹揚-KY自結8月合併營收1.45億元，月增6.08%、年增3.83%，為今年單月新高，累計前8月合併營收為9.47億元，年減14.62%。

(時報資訊)