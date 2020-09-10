因國際廢鋼價格持續走高，9日國內鋼筋大廠豐興傳出為了減少成本衝擊而暫時停止接單，預期下周豐興可能開出漲盤；豐興本周報價，廢鋼每公噸7600元，鋼筋每公噸15300元，日本2H廢鋼每公噸290元，已達近1年高點。

根據最新統計數據顯示，土耳其廢鋼密集型電爐產量急劇上升，促使土耳其廢鋼使用量較去年增長13%至740萬噸，另外9月1日土耳其進口廢鋼貿易量與價格更攀升至8個月以來高點，進而帶動全球廢鋼價格攀升。(商品行情網)

(時報資訊)