《商情》國際廢鋼持續攀升 下周國內鋼筋看俏 15:062020/09/10 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因國際廢鋼價格持續走高，9日國內鋼筋大廠豐興傳出為了減少成本衝擊而暫時停止接單，預期下周豐興可能開出漲盤；豐興本周報價，廢鋼每公噸7600元，鋼筋每公噸15300元，日本2H廢鋼每公噸290元，已達近1年高點。 根據最新統計數據顯示，土耳其廢鋼密集型電爐產量急劇上升，促使土耳其廢鋼使用量較去年增長13%至740萬噸，另外9月1日土耳其進口廢鋼貿易量與價格更攀升至8個月以來高點，進而帶動全球廢鋼價格攀升。(商品行情網) (時報資訊) #豐興 #全球 #廢鋼 #國際廢鋼 #廢鋼每公噸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》經濟復甦悲觀 拖累國際鐵礦石價格連2跌 10:512020/09/10 財經 股市短波－豐興封盤 下周鋼筋看漲 04:102020/09/10 證券．權證 熱門股－世紀鋼 法人挺量價齊揚 04:102020/09/10 證券．權證 影響人類生活最鉅！AI市場後市看俏 10:212020/09/10 財經 遠距商機需求活絡 製造業營收Q2反轉季增 10:552020/09/10 財經 台灣權王－上緯投控世紀鋼 風電題材點火 04:102020/09/10 證券．權證 《電機股》鈞興8月營收1.98億元 連2月創高 15:232020/09/10 財經 中華開發創新加速器以新創平台角色 協助拓展國際資源 00:592020/09/10 財經 中市汙水接管倍增計畫顯成效 處理率、接管率雙雙躍升 15:072020/09/10 寶島 2020台灣生技製藥產業高峰會 報名中 04:102020/09/10 投資理財 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 抽到現賺12萬！唯一只賣豪華車 汎德永業10月上市 - 財經 不只Mac自研CPU 台積電5奈米搶蘋果驚人大單、月產能曝光 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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