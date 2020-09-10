英國第四大連鎖超市集團Morrisons周四宣布，受到新冠肺炎疫情相關費用影響，上半年度（截至8月2日）獲利大減25.3%，但看好全年獲利可望實現成長。

Morrisons公布上半年稅前盈餘為1.48億英鎊（1.93億美元），較前一年同期的1.98億英鎊下滑，但優於市場預估的1.46億英鎊。該公司5月時預估本會計年度獲利將較以往更偏重於下半年。

Morrisons表示，第二財季集團排除燃油之同類銷售額（like-for-like sales）年增12.3%，較第一季的成長5.7%加速。疫情相關費用為1.55億英鎊，部分由營業稅減免9300萬英鎊彌補。

英國4大超市集團－包括龍頭特易購（Tesco），以及森寶利（Sainsbury）、阿斯達（Asda）與Morrisons，銷售額都因這場新冠危機獲得提振，但負作用是為了員工與顧客在店內的安全、薪資與到府配送服務，必須增加成本。

(時報資訊)