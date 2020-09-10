安馳(3528)8月營收為3.75億元，年增加8.58%、月減少3.7%，累計前8月營收為33.37億元，較去年同期成長24.67％，主要在於全球新冠肺炎疫情擴散，人員在家工作比例大幅升高，帶動高速影音傳輸需求增加，進而推升公司ADI類比元件、賽靈思的可程式邏輯晶片及聯陽(3014)、譜瑞-KY(4966)與Valence等多媒體影音傳輸產品線出貨量。

安馳表示，受到疫情擴散影響，全球宅經濟發燒，前8月多媒體影音傳輸產品線出貨量較去年同期大幅增加近5成，主要在於採用HDMI 2.0高解析傳輸的相關產品。

安馳表示，隨5G傳輸逐步商品化及遠距經濟商機快速發展，公司致力提升雲端與邊緣運算整合方案的完整度及精密度，除了超大規模資料中心客戶訂單量持續增加外，公司下半年並將推出賽靈思新款支援 PCIe 4.0介面的UltraScale+級的雲端加速器產品-ALVEO U50系列板卡，目前已取得大數據分析及金融演算等相關產品訂單，下半年進入試量產階段，預估明年上半年放量出貨。

安馳表示，ADI產品線今年全面從物聯網(IoT)架構升級為人工智慧物聯網(AIoT)應用，結合LTC的高效電源模組、ADI高精度的ADC及各項傳感器與5G傳輸用的射頻晶片等，切入高端智慧醫療、車載辨識及金融科技等應用市場。下半年ADI產品線推出智慧工廠用的振動量測分析方案，提供客戶設備管理與維護自動化即時監測，目前CbM相關解決方案正與客戶進行終端測試驗證，預計明年上半年開始量產出貨。

安馳進一步表示，公司新代理產品線Qorvo，提供無線射頻(RF)與前端(FE)的整合模組，切入5G基地台、衛星網路通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸應用市場。公司未來將研發結合ADI、賽靈思及Qorvo三大產品線的完整解決方案，提升公司在5G傳輸及AIoT等高端應用市場的佔有率。

(時報資訊)