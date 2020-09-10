花蓮縣政府教育處再度遭檢調搜索！調查局高雄市調處人員昨下午前往教育網路中心，搜索教育處執行秘書簡鴻仁辦公室及住家，並帶回偵訊，以違反採購法移送地檢署偵辦，經深夜訊後以50萬元交保；另外2名廠商柳俊龍及詹堂富，各以30萬及50萬元交保。

教育處「教育網路中心」業務為辦理機房硬體及系統規劃、各校教學軟硬體設備規劃、 數位機會中心營運督導及考核、創客教育軟硬體及教材製作研習規劃推廣及輔導、教育行政單一入口認證（OPENID）、全縣學校校園入口網頁維運（XOOPS）等。

檢調人員懷疑簡鴻仁主辦「107年花蓮縣中小學資訊科技教室電腦採購案」時，有涉嫌違反採購法指定規格跟廠商；在花蓮地檢署檢察官指揮下，到教育處教育網路中心搜索，並帶回簡及廠商等3人偵訊，訊後移花蓮地檢署，檢察官諭令簡以50萬元交保，柳與唐各以30萬及50萬交保，至於是否涉及不法及案情，檢察官繼續偵查中。

花縣府教育處今年接連爆出涉嫌弊案，教育處長李裕仁及花蓮縣體育會理事長汪錦德等人，6月因涉採購弊案遭法院裁定羈押至今，上月花檢依涉犯刑法洩漏國家以外秘密罪嫌與違反貪污治罪條例提起公訴，目前法院仍在審理中。

(中時 )