美食-KY（2723）公告8月合併營收18.2億元，月增10%；以功能性貨幣計算，達人民幣4.3億元，超越全球疫情爆發前、今年1月份的成績。

法人分析，儘管全球各主要消費市場受景氣疲弱影響，餐飲消費尚未回到疫情前的水準，美食-KY卻能率先恢復，主要受惠於大陸市場營收已較去年同期正成長，復甦進度優於預期。另一方面，美國市場更力抗加州各地野火及空汙的不利因素，衰退持續收斂。因此，展望未來數月，法人樂觀表示，美食-KY各主要市場進入傳統烘焙旺季，搭配美國疫情及天災的控制，營運規模可望穩定增加，貢獻下半年的營收及獲利。

在大陸市場，85度C同店銷售恢復速度優於預期，8月份已回到正成長。法人指出，綜觀今年夏天大陸各地餐飲行業表現，受到總體經濟因素影響，多數仍呈現較去年同期衰退，85度C卻能透過穩扎穩打的商品及門市經營，淡季不淡，逆勢推升門市銷售。疫情以來，85度C逆勢操作，維持價格穩定，優化門店質量，在消費者益發注重安全與衛生，以及強調品牌信任的氛圍下，可望在秋冬的烘焙旺季，享有更多的競爭優勢，提升市佔率，更奠定明年加速成長的基礎。

八月間，儘管85度C在美國最主要的市場─加州─受到歷史高溫以及野火空汙的影響，減少消費者享用蛋糕及麵包的意願，但當月份營收仍較前月份成長，成長速度更明顯優於歷年同期。法人分析，儘管疫情控制尚屬穩定，85?C也將人員安全擺在第一優先，不急於恢復暫時停業的門市營運；負責任的態度贏得消費者的信任，更換來同店銷售的持續改善。法人也因此更期待，一但天災及疫情的影響逐漸好轉，客流可望順利回升，帶動營收重回成長軌道。

在台灣，競爭激烈的七夕情人節及中秋月餅檔期相繼到來， 85度C今年也持續透過差異化，提升產品力。8月下旬推出Hello Kitty四款實用小物加價購，包括公仔造型保冰杯、造型隨手杯、和藍牙喇叭，有信心能創造較去年七夕更好的銷售。今年的月餅禮盒更是創意沒有極限，聯名本土文創「二搞」，推出11款懷舊繪圖中秋禮盒，重現50年代台灣風情，品名逗趣，復古尪仔標包裝，市面上絕無僅有，吸睛度百分百，看好能在各家商品中突圍而出，帶動門市業績。

(工商 )