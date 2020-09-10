雲品國際酒店股份有限公司雲品（2748）公告8月營收1.59億元，月增6%，連續四月逐月成長，累計1月至8月合併營收10.52億元、年減32％。

展望第三季，政府利多政策拚觀光與內需消費，帶動觀光市場明顯回溫，除推升雲品溫泉酒店住房成績，以及台北君品酒店雲軒西餐廳牛排吃到飽訂位暢旺外，雲品旗下宴會平台「君品 Collection」針對各合作業者的場地獨特性進行宴會主題規劃，並搭配在地特色食材，提供新人耳目一新的沉浸式宴會企劃，整體訂單能見度已至 2021 年，未來可期吸引更多特色場地業者加入平台，能夠有機會創造公司長期穩健的營運成長動能。

雲品表示，公司持續針對旗下住房、館外餐飲業務資源整合，並同步採取同業、異業結盟合作，透過輕資產業務模式的婚宴平台「君品Collection」差異化業務模式，三箭齊發策略創造公司整體營運良好成長動能，不僅旗下日月潭雲品溫泉酒店在暑期期間，8月整體住房率繳出超過八成五表現，平均房價亦較去年同期有明顯成長，目前日月潭雲品溫泉酒店訂房率站穩旺季需求高檔，前 7個月酒店收入與去年同期相比已恢復約 90%，再加上自9月起雲品攜手捷安特旅行社合作推出「峰騎雲遊 二天一夜專案」，騎乘自行車享受世界級日月潭最美車道美景，創造出極高網路聲量，有望不畏第三季適逢傳統民俗月淡季期間，進一步提升住房業務營運力道。

君品酒店頤宮中餐廳再度獲選米其林三星餐廳的最高榮譽，憑藉君品酒店三度蟬聯米其林三星的高度品牌競爭力，帶動來客數增加挹注公司良好現金流，君品酒店並積極推動國旅住宿專案，結合三大連鎖飯店與雲朗觀光集團資源推出「CLR聯合通用券」進一步帶動住宿、餐飲消費需求；為深化三大連鎖飯店結盟合作，更於8月底推出「皇后號」頂級遊輪饗宴住房專案，規劃10月24日始航，將於連續六周每週六晚餐與消夜星光時段行駛，獲得廣大迴響且住房乘船訂單已達7成5滿，將有助於君品酒店週末假日的住房率並創造整體營運正面效益。

雲品看好下半年婚宴、工商宴會遞延訂單需求將逐步發酵，尤其，旗下宴會平台「君品Collection」結盟合作據點具有特色、滿足不同風格、戶外/室內等多元化宴會需求，滿足消費者全方位整合精緻個性化服務體驗，整體接單表現仍持續暢旺，隨著結盟合作據點提升同步擴大宴會接單胃納量，輕資產管理模式亦有助於營運獲利能力精進，此外，旗下委託經營管理的「皇家薇庭」擁有戶外歐式莊園風格亦持續受到市場歡迎，目前假日婚宴、工商宴會訂單已預定額滿，並持續增加平日宴會接單需求。

(工商 )