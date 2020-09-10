大宇資訊（6111）10日公布，旗下全新單機作品《軒轅劍柒》將於10月7日在Steam平臺上線試玩版，正式發售時間將落在10月下旬，將為大宇資訊第四季營運注入強心針。

大宇表示，《軒轅劍柒》是由軒轅劍之父蔡明宏領銜，大宇資訊旗下DOMO工作室製作的經典單機RPG《軒轅劍》系列的第十三款正統單機作品，是大宇資訊下半年營運重點，該遊戲耗時3年打造，都投入大量的資源開發，一款投入成本約新台幣3億元～4億元不等，且研發成本都已經認列完畢。

大宇資訊今年上半年稅後淨利0.34億元，每股盈餘0.89元。展望下半年，《軒轅劍7》、《仙劍奇俠傳7》兩款單機遊戲將是大宇資訊營運重點，除原本中文、英文版本以外，也打造了韓文與日文版本，期望未來在全球上線時可以創造好成績。

而在手機遊戲方面，大宇資下半年將推出《仙劍奇俠傳九野》手遊，該遊戲正在申請中國大陸的版號，推出後將交給中國遊戲大廠中手遊營運，未來在台港澳三地推出後，將由大宇資自行營運。

除上述兩以外，還有另一款《軒轅劍：劍之源》在中國已於近期推出，將於8月正式在台灣上線，也將貢獻大宇資營運動能。

大宇資旗下經典IP眾多，如「仙劍奇俠傳」、「軒轅劍」、「大富翁」、「明星志願」、「阿貓阿狗」、「天使帝國」等，都是受到眾多玩家歡迎且知名度相當高的作品，大宇資表示，接下來將會透過手機遊戲、單機遊戲以及網路遊戲的開發與運營，來強化這些IP資源，也將投入影視、文創領域，確保大宇資的產品在各領域、各平台都不缺席。

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