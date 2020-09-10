威力彩12槓頭彩衝5.4億 曝5數字讓你變富翁

上一期威力彩頭獎又槓龜，已經連12槓了，今(10日)再次開獎，預估頭獎上看5.4元。命理專家小孟老師接受《中時新聞網》表示，必買的星座有處女座、摩羯座、雙魚座，在鬼月出生的處女座對於數字會特別的敏感，而摩羯座則是木星落入極佳的宮位，可以挑選約傍晚五點或六點的時間去彩券行買，最後雙魚座正處財運旺盛的時候，越接近開獎前去買彩券，希望就會越大。

生肖的部分小孟老師說屬馬、屬猴以及屬雞的朋友可以試試手氣，屬馬的朋友可以在買彩券前先喝杯水，熱水代表正財冰水代表偏財，建議可以喝半冷半熱的水，購買彩券時則可以考慮電腦選號會非常有利。屬猴的朋友則是可以放7片葉子在身上待中獎後就可以將葉子丟棄，切記樹葉勿放隔日。最後屬雞的朋友可以在紅包袋上畫六芒星象徵錢幣，並在紅包袋裡放金錢配戴在身上，同時也可以冥想身邊朋友或是愛人的生日，選在傍晚六點半至七點時購買威力彩機會可能就大增。

但是眾多數字中該如何挑選呢？小孟老師也透過塔羅牌告訴大家以下這五個數字機率極大，0、1、3、9、13，大家可以透過排列順序自行拼湊這些數字，有可能今晚富翁就是你。

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(剪輯/陳依仁)

(中時新聞網)