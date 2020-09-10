歐洲製藥巨頭阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學合作開發新冠疫苗，第3階段測試因受試者出現不明疾病暫停，美媒報導該公司執行長向投資者透露症狀是橫斷性脊髓炎，阿斯特捷利康雖否認，股價仍受波及，在週二盤後重挫逾8.1%後，週三紐約股價跌1.96%，收53.64美元。

據華盛頓《國會山報》(The Hill)報導，阿斯特捷利康執行長索里厄特(Pascal Soriot)在電話會議中向投資者表示，出現狀況的是名英國婦女，該受試者病狀是橫斷性脊髓炎(Transverse Myelitis ，簡稱TM)。但藥廠否認，稱索里厄特從未明確下結論，而且獨立調查委員會的最終診斷結果根本還沒出爐。

TM是罕見神經系統疾病，由於典型病徵是身體兩側神經障礙，初期表徵通常是腹壁疼痛，隨後會陸續出現下肢運動功能不良、皮膚感覺異常、失禁或大小便困難等，病因可能是病毒感染、多發性硬化症、放射治療、脊髓梗塞或其他不明原因。

阿斯特捷利康在聲明中還首度公開，同款疫苗在7月前期測試時也曾因受試者出現神經系統症狀，但後來查出該受試者本身就患有多發性硬化症，因此症狀與疫苗無關。不過多發性硬化症也是誘發此次美媒報導橫斷性脊髓炎可能病因之一，很難避免聯想。

阿斯特捷利康在紐約股價週二漲2.11%、收54.71美元，但盤後開始暴跌，由於前2階段測試各種副作用並不包含神經系統症狀，消息傳出後疫苗安全性更受質疑，終於也反映到週三股價上。目前各藥廠共９種候選疫苗進行第３期測試中，阿斯特捷利康是首個宣布暫停測試者。

(中時新聞網)