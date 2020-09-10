苗栗市西山地區1處資源回收場傳出火警，廢棄木材堆已悶燒2天，消防局持續警戒中。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市西山地區1處資源回收場，9月8日中午傳出火警，苗栗縣消防局出動4車8人馳援，但現場堆放大量廢木材，木材堆內持續悶燒又緊鄰斜坡，消防弟兄2天來不眠不休打火，傳出1名消防員為防止延燒，在斜坡處不慎踩空木屑，消防褲被木材撩起，左小腿慘遭燒燙傷，緊急送醫治療。

苗栗市垃圾掩埋場附近1處堆放廢棄木材的資源回收場，2天前傳出火警，由於木材為易燃物，火勢一度延燒，消防人員緊急射水控制火勢，並開闢防火巷，但木材堆內部至今持續悶燒，散發濃濃煙勢及燒焦味，恰逢近日苗栗市夜晚風壓作用，異味飄散不開，文山等里民受不了臭味，頻向環保局檢舉。

消防局第一大隊長顏勤益表示，起火地點堆放大量廢棄木材，9月8日中午12點22接獲報案前往搶救，雖已將火勢控制沒有繼續向外延燒，但木材堆內部還有悶燒情形，因此這2天都有消防人車在現場警戒，並請資收場老闆調派怪手夾開木材，才能繼續撲滅火勢。

據了解，打火過程有1名消防員為防止火勢延燒，在斜坡處不慎踩空木屑，整個人向下滑落，消防褲被木材向上撩起，左小腿慘遭燙傷送醫。顏勤益說，該名消防員腿部約有2％燒燙傷，當下送往醫院包紮治療並休息，目前暫無大礙。

第一大隊表示，現場燃燒面積約1000平方公尺，經怪手夾開木材後射水，火勢應該今天（10日）就能完全撲滅，近日高溫少雨，若有雨勢可加速搶救時間，至於木材堆為何起火燃燒，詳細原因有待調查。

(中時 )