宜蘭縣大溪漁港北堤在7日發生瘋狗浪奪命事件，當時宜蘭縣消防局獲知有眾多釣客落海後，急調各分隊人力、救護車前往現場馳援，但當天有民眾報其他救護案，礁溪警分局頭城分駐所立即調度，派員警以巡邏機車引導民眾自駕自小客車開道，1天的2起救護案件，在警方協助下順利送醫。

礁溪警分局今天（10日）表示，7日大溪漁港北堤瘋狗浪意外後，中午12時20分許，有民眾報案稱「我的孩子失去意識，快沒有呼吸。」但當時頭城消防分隊所有救護人員均前往現場救護，家屬因心急如焚，無法等待其他分隊到場，因此調度員警吳清海、許瑞珍前往協助。

警方表示，吳、許以警用巡邏機車，一路開啟警示燈、警鳴器，從頭城護送民眾自行駕駛的小客車抵達礁溪杏和醫院，原本20分鐘的路程縮短為8分鐘；下午1時許也有民眾的小孩受傷求助，頭城所派遣員警林奕含、李莉華護送送醫，在醫護人員的協助下，2起救護案件傷者均安。

(中時 )