掌握七夕、父親節聚餐商機，乾杯集團旗下餐飲品牌推出節慶套餐吸客，海外事業表現亮眼，帶動８月業績成長，乾杯(1269)8月自結合併營收2.9億元，月增15.22 ％，創下今年來單月最高營收，累積1月至8月合併營收17.3億元，為同期第3高。

8月受惠七夕、父親節接續報到，帶動聚餐需求攀升，台灣事業旗下燒肉品牌推出話題活動搶客、行銷策略奏效，其中「乾杯燒肉居酒屋」推出七夕限定套餐，活動期間銷售突破2,000份套餐，點購率超過5成，更帶動營收較上月成長近20％。

「老乾杯」也針對七夕推出「愛你久久豪牛套餐」，以及「和牛47」高樓景觀的集客效應，均帶動業績與來客數成長；中國大陸事業同樣在節慶效應助攻下，月增幅度近10％，恢復以往營收水準，成功推升8月營收。

宅經濟持續發燒，乾杯自有生鮮電商平台「乾杯超市」搶攻頂級生鮮商機，除提供消費者「Outlet價格的世界珍稀肉品」外，更於8月17日推出「和牛牛丼」、「牛豚雙享咖哩」，以及「贅沢厚切和牛」等3款即食調理包，標榜在家就能享用與「乾杯燒肉居酒屋」及「老乾杯」同樣的美味料理，開賣半個月即超過200筆訂單的銷售佳績，成功帶動營收較上月成長超過一倍。

展望9月，為迎接燒肉業態年度中秋大檔，乾杯集團放眼線上線下的全面布局，旗下燒肉品牌「老乾杯」、「乾杯」以「和牛十享」、「海陸十拼」豪華組合推出中秋和牛大餐；火鍋品牌「黑毛屋」、「黑毛屋本家」分別以「玫瑰膏蟹」與「柚子鍋」推出秋旬中秋套餐吸客；生鮮電商「乾杯超市」主打老乾杯、乾杯「頂級和牛禮盒」，更獨家開賣乾杯人氣「萬用燒肉醬」。

(中時 )