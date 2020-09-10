18年前，法藍瓷的「蝶舞系列」瓷器，首度參加紐約國際禮品展，一款鑲嵌在杯盤瓷具、色彩鮮豔如飛舞中蝴蝶的作品，受到現場矚目，並拿下「最佳收藏品首獎」。

這款有周公夢蝶意涵，兼具唐代飛天彩帶藝術的陶瓷作品，第一次在國際出擊參展就脫穎而出，法藍瓷創辦人、總裁陳立恆認為，贏的關鍵在於：「找到東西元素之間的共同點。」

18年後，法藍瓷同樣以陶瓷作為材料基底，透過自行研發的3D列印科技轉向更精密的全瓷冠牙冠，並在2018年成立法藍瓷生技公司，日前已通過國內衛福部TFDA認證及產品上市資格，去年底開始授權牙科診所，成為全台首家拿到該認證的瓷牙品牌。陳立恆在投資創新上，著實下了不少功夫。

陶瓷恆久遠，新藝術願景表心意 早在法藍瓷受到矚目前，陳立恆所領導的海暢集團，就已經是世界上極富盛名的禮品供應商，代工的範圍涵括國際品牌如迪士尼、哈利波特等，累積了將近二、三十年的代工與研發經驗，也為日後轉型奠定了基礎。

陳立恆曾在其著作《玩美法藍瓷─陳立恆的文創人生路》中闡述，自己從小就喜歡各式各樣的禮品，也夢想著能以興趣打下事業基礎，他年輕時期甚至是「左手西洋搖滾、右手德文詩詞，開著車、揹著吉他」的文藝青年，是直到30歲後，才心甘情願放下吉他，朝著貿易人方向前進。

一路創業闖蕩直到50歲後，才決定要從「瓷」開始，於是創立法藍瓷，回到陶瓷的故鄉景德鎮設廠，立志要成為第一個具國際地位的華人文化創意品牌。

不過，這個品牌卻醞釀了10年之久。陳立恆當時覺得替人代工、代設計，完全無法表達自己，甚至做再多、再好也沒有用，仍然是為他人作嫁，上不了廳堂，無法發揮影響力。

問起陳立恆為何選擇以「瓷」為藝術基底，他毫不猶豫的說：「陶瓷就像鑽石，代表永恆的境界，同時也是具功能性的藝術品，這是法藍瓷想要傳達的一種心意。」他說，陶瓷的英文為「China」，他一方面想著要把華人（China）的陶瓷文化發揚光大，與具百年歷史的英國Wedgwood、德國Rosenthal，甚至是匈牙利皇室國寶品牌Herend等國際品牌比評，一方面也想完整呈現藝術生活化、生活藝術化的思維，傳遞「China is china, from China back to China.」意念。 獨家技術，一條龍設計生產不假手他人 法藍瓷的品牌名「FRANZ」，同時也是陳立恆的外文名字，當初會以此為名，也是冀望能藉由FRANZ「無拘無束、充滿創意」的意涵實現夢想，把理念融入設計風格，將東方美學傳遞到全世界。

法藍瓷成立之初，陳立恆就發現3D列印技術的巧妙，他認為，「若把這項技術應用在瓷器生產上，以一條龍的概念、不假手他人，就能精準地掌控藝術品的手感與觸感。」

於是，便大筆投資專業3D電腦軟體、讓設計師能在電腦上直接雕模，輸出精準的瓷器模型後，再送到工廠手工製作；並且在製作上也突破傳統工法，更研發出世界獨家專利的「倒角脫模工法」，讓工藝品能有完美的立體呈現。

近幾年，採用層層堆疊的3D列印技術已經蓬勃發展，應用領域涵蓋消費性產品、汽車工業、醫療產業，以及航太工業。而法藍瓷也透過經驗累積，不斷升級3D列印機器的產出品質，在材料上、成型技術、及機器功能上不斷精進。如今，更跨足生醫產業，將既有的精密3D列印技術結合，運用在全瓷牙冠醫材上。 3D列印氧化鋯，成本可省下50% 市面上製作假牙的材質種類相當多，而氧化鋯全瓷冠假牙因為沒有金屬內襯，擁有良好的透光性，在光線折射時，可以展現與自然牙相近的光澤跟層次感，具有美觀效果，成為假牙製作新一代的選擇。

近幾年，氧化鋯全瓷冠假牙雖然也採取3D數位技術製作，但仍以傳統CNC機台切割氧化鋯塊，不免仍有浪費、角度限制、刀具磨損等問題。

陳立恆解釋，市面上的氧化鋯，多數為塊狀，從數位到進入製作牙齒的製程時，必須要用機器做切割，主要是靠磨的方式，消除多餘的材料，但部分瓷冠會有倒角（角度限制），仍然需要牙技師、牙醫師手工修整，但過程中可能會在表面留下刀痕。

「3D列印技術則是透過粉末形式，層層堆疊列印氧化鋯，做出來的全瓷冠牙齒表面較平滑、也更精準，更有環境維護的效果，工序最後也不用再費工裁切支柱；甚至每批瓷牙都可以有履歷，能回溯品質管理。」他指出，透過3D列印技術製作全瓷冠，等於是採行全數位化的方式，消費者的牙齒更能順利咬合，並且較傳統製法省下約50%的成本。

陳立恆說，這項技術預計將在今年底前送件到美國FDA與CE歐盟，明年底可望通過認證，希望能以此打進國際盃，讓全程MIT的3D列印瓷牙，能走入國際市場。他指出，法藍瓷的3D列印瓷牙已經取得「GMP醫療器材優良製造規範」及「ISO13485醫療器材品質管理系統」等認證。

「法藍瓷也不斷更新3D列印技術，廣徵3D人才，希望未來能更進一步運用在ICT（資通訊）產業、SOFC（化工產業），以及熱門的航太產業與醫材（如骨材）領域上。」 樂於工作，正向心態面對人生 年近70歲的陳立恆，每次出現在公開場合，總是身著合宜筆挺的西裝、神采奕奕，聊起工作與事業，侃侃而談。他唯一的兒子陳乃嘉曾於媒體上聊起父親的個性，提到陳立恆個性內斂，但內心挑戰的火花極大，總是想要跳出既定的框架做事，事實也的確如此。

陳立恆說，自己曾在30多歲時被檢查出有肝硬化，當時醫師提醒可能只剩半年壽命，要好好把握，「但那時我想到的只有要如何維持家庭經濟，於是放膽出國努力賺錢，反而忘記自己身上的病痛。」後來，是到了將近60歲的時候，再到醫院檢查才發現已經有了B肝抗體，具挑戰的個性可見一斑。

這麼衝事業，遇到壓力又是如何轉換心情？陳立恆說，從創業以來，自己就相當樂於工作，也從不把工作上的挫折當作壓力來源，他相信，「用正向積極的心態面對人生與工作，才是最重要的，如此也不會有壓力沉積。」

不過，陳立恆自知自己的肝有問題，平日確實也有刻意克制飲食，時時提醒自己「不要吃太多、不要吃太油或太鹹的食物，但我偶爾也會嘴饞，想喝可樂、吃薯條，但都不會過量。」在面對應酬時的美食佳餚，也會刻意忍耐、儘量少吃。

此外，在運動方面他也相當注重，包括平日會做一些居家柔軟體操，閒來無事時，也會在住家附近健走一小時，而最常做的運動就是抬腿，「一定要雙膝抬高，做個100下。」現在，他每年仍會固定做肝指數的檢查，到如今肝指數一切正常，也表示養生效果有成。

而從14歲就開始玩吉他的陳立恆，現在仍保持每天彈吉他與彈鋼琴的習慣，以作為消遣。他曾說自己經常從音樂中得到人生的領悟，而喜歡音樂的他，認為音樂就是一種創意，不但能轉換心情、尋找靈感，更是待人處世的訓練，所以，心煩時就會去彈彈吉他，讓自己的思緒更靈活。

正式進軍生醫產業的法藍瓷，在陳立恆不斷投資創新下，一直有新的思維產出，未來希望能運用科技的力量，搭配過往藝術瓷的美學涵養，當作數位化瓷牙列印的開端，未來能以授權方式，與各界聯手，幫助更多消費者，也要將此台灣之光揚名國際。 文章來源：※本文由《常春月刊》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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(中時新聞網)