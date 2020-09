18年前,法藍瓷的「蝶舞系列」瓷器,首度參加紐約國際禮品展,一款鑲嵌在杯盤瓷具、色彩鮮豔如飛舞中蝴蝶的作品,受到現場矚目,並拿下「最佳收藏品首獎」。

這款有周公夢蝶意涵,兼具唐代飛天彩帶藝術的陶瓷作品,第一次在國際出擊參展就脫穎而出,法藍瓷創辦人、總裁陳立恆認為,贏的關鍵在於:「找到東西元素之間的共同點。」

18年後,法藍瓷同樣以陶瓷作為材料基底,透過自行研發的3D列印科技轉向更精密的全瓷冠牙冠,並在2018年成立法藍瓷生技公司,日前已通過國內衛福部TFDA認證及產品上市資格,去年底開始授權牙科診所,成為全台首家拿到該認證的瓷牙品牌。陳立恆在投資創新上,著實下了不少功夫。

陶瓷恆久遠,新藝術願景表心意 早在法藍瓷受到矚目前,陳立恆所領導的海暢集團,就已經是世界上極富盛名的禮品供應商,代工的範圍涵括國際品牌如迪士尼、哈利波特等,累積了將近二、三十年的代工與研發經驗,也為日後轉型奠定了基礎。

陳立恆曾在其著作《玩美法藍瓷─陳立恆的文創人生路》中闡述,自己從小就喜歡各式各樣的禮品,也夢想著能以興趣打下事業基礎,他年輕時期甚至是「左手西洋搖滾、右手德文詩詞,開著車、揹著吉他」的文藝青年,是直到30歲後,才心甘情願放下吉他,朝著貿易人方向前進。

一路創業闖蕩直到50歲後,才決定要從「瓷」開始,於是創立法藍瓷,回到陶瓷的故鄉景德鎮設廠,立志要成為第一個具國際地位的華人文化創意品牌。

不過,這個品牌卻醞釀了10年之久。陳立恆當時覺得替人代工、代設計,完全無法表達自己,甚至做再多、再好也沒有用,仍然是為他人作嫁,上不了廳堂,無法發揮影響力。

問起陳立恆為何選擇以「瓷」為藝術基底,他毫不猶豫的說:「陶瓷就像鑽石,代表永恆的境界,同時也是具功能性的藝術品,這是法藍瓷想要傳達的一種心意。」他說,陶瓷的英文為「China」,他一方面想著要把華人(China)的陶瓷文化發揚光大,與具百年歷史的英國Wedgwood、德國Rosenthal,甚至是匈牙利皇室國寶品牌Herend等國際品牌比評,一方面也想完整呈現藝術生活化、生活藝術化的思維,傳遞「China is china, from China back to China.」意念。 獨家技術,一條龍設計生產不假手他人 法藍瓷的品牌名「FRANZ」,同時也是陳立恆的外文名字,當初會以此為名,也是冀望能藉由FRANZ「無拘無束、充滿創意」的意涵實現夢想,把理念融入設計風格,將東方美學傳遞到全世界。

法藍瓷成立之初,陳立恆就發現3D列印技術的巧妙,他認為,「若把這項技術應用在瓷器生產上,以一條龍的概念、不假手他人,就能精準地掌控藝術品的手感與觸感。」

於是,便大筆投資專業3D電腦軟體、讓設計師能在電腦上直接雕模,輸出精準的瓷器模型後,再送到工廠手工製作;並且在製作上也突破傳統工法,更研發出世界獨家專利的「倒角脫模工法」,讓工藝品能有完美的立體呈現。

近幾年,採用層層堆疊的3D列印技術已經蓬勃發展,應用領域涵蓋消費性產品、汽車工業、醫療產業,以及航太工業。而法藍瓷也透過經驗累積,不斷升級3D列印機器的產出品質,在材料上、成型技術、及機器功能上不斷精進。如今,更跨足生醫產業,將既有的精密3D列印技術結合,運用在全瓷牙冠醫材上。 3D列印氧化鋯,成本可省下50% 市面上製作假牙的材質種類相當多,而氧化鋯全瓷冠假牙因為沒有金屬內襯,擁有良好的透光性,在光線折射時,可以展現與自然牙相近的光澤跟層次感,具有美觀效果,成為假牙製作新一代的選擇。

近幾年,氧化鋯全瓷冠假牙雖然也採取3D數位技術製作,但仍以傳統CNC機台切割氧化鋯塊,不免仍有浪費、角度限制、刀具磨損等問題。

陳立恆解釋,市面上的氧化鋯,多數為塊狀,從數位到進入製作牙齒的製程時,必須要用機器做切割,主要是靠磨的方式,消除多餘的材料,但部分瓷冠會有倒角(角度限制),仍然需要牙技師、牙醫師手工修整,但過程中可能會在表面留下刀痕。

「3D列印技術則是透過粉末形式,層層堆疊列印氧化鋯,做出來的全瓷冠牙齒表面較平滑、也更精準,更有環境維護的效果,工序最後也不用再費工裁切支柱;甚至每批瓷牙都可以有履歷,能回溯品質管理。」他指出,透過3D列印技術製作全瓷冠,等於是採行全數位化的方式,消費者的牙齒更能順利咬合,並且較傳統製法省下約50%的成本。

陳立恆說,這項技術預計將在今年底前送件到美國FDA與CE歐盟,明年底可望通過認證,希望能以此打進國際盃,讓全程MIT的3D列印瓷牙,能走入國際市場。他指出,法藍瓷的3D列印瓷牙已經取得「GMP醫療器材優良製造規範」及「ISO13485醫療器材品質管理系統」等認證。

「法藍瓷也不斷更新3D列印技術,廣徵3D人才,希望未來能更進一步運用在ICT(資通訊)產業、SOFC(化工產業),以及熱門的航太產業與醫材(如骨材)領域上。」 樂於工作,正向心態面對人生 年近70歲的陳立恆,每次出現在公開場合,總是身著合宜筆挺的西裝、神采奕奕,聊起工作與事業,侃侃而談。他唯一的兒子陳乃嘉曾於媒體上聊起父親的個性,提到陳立恆個性內斂,但內心挑戰的火花極大,總是想要跳出既定的框架做事,事實也的確如此。

陳立恆說,自己曾在30多歲時被檢查出有肝硬化,當時醫師提醒可能只剩半年壽命,要好好把握,「但那時我想到的只有要如何維持家庭經濟,於是放膽出國努力賺錢,反而忘記自己身上的病痛。」後來,是到了將近60歲的時候,再到醫院檢查才發現已經有了B肝抗體,具挑戰的個性可見一斑。

這麼衝事業,遇到壓力又是如何轉換心情?陳立恆說,從創業以來,自己就相當樂於工作,也從不把工作上的挫折當作壓力來源,他相信,「用正向積極的心態面對人生與工作,才是最重要的,如此也不會有壓力沉積。」

不過,陳立恆自知自己的肝有問題,平日確實也有刻意克制飲食,時時提醒自己「不要吃太多、不要吃太油或太鹹的食物,但我偶爾也會嘴饞,想喝可樂、吃薯條,但都不會過量。」在面對應酬時的美食佳餚,也會刻意忍耐、儘量少吃。

此外,在運動方面他也相當注重,包括平日會做一些居家柔軟體操,閒來無事時,也會在住家附近健走一小時,而最常做的運動就是抬腿,「一定要雙膝抬高,做個100下。」現在,他每年仍會固定做肝指數的檢查,到如今肝指數一切正常,也表示養生效果有成。

而從14歲就開始玩吉他的陳立恆,現在仍保持每天彈吉他與彈鋼琴的習慣,以作為消遣。他曾說自己經常從音樂中得到人生的領悟,而喜歡音樂的他,認為音樂就是一種創意,不但能轉換心情、尋找靈感,更是待人處世的訓練,所以,心煩時就會去彈彈吉他,讓自己的思緒更靈活。

正式進軍生醫產業的法藍瓷,在陳立恆不斷投資創新下,一直有新的思維產出,未來希望能運用科技的力量,搭配過往藝術瓷的美學涵養,當作數位化瓷牙列印的開端,未來能以授權方式,與各界聯手,幫助更多消費者,也要將此台灣之光揚名國際。

