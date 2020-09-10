日本知名偶像女團AKB48成員柏木由紀，將於9月27日舉辦首次線上SOLO直播演唱會《柏木由紀 寝ても覚めてもゆきりんワールド ～オンラインでも夢中にさせちゃうぞっ～》，另外還與《anan》、《週刊YOUNG JUMP》等雜誌合作拍攝性感寫真。在她公開的側拍照中，火辣穿搭再度令粉絲們大噴鼻血。

柏木由紀擁有亮麗外表、清新氣質，加上甜美的嗓音與多年的舞台實力，讓她成為AKB48不可或缺的人氣成員之一，但在2015年開始所屬團體及子團陸續解散後，她便以個人身份繼續活躍於演藝圈，人氣持續攀升。

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不過近日她卻遭到日本男星手越祐也出書爆料疑似曾一同「泡多人溫泉」，雖手越祐也指稱兩人只有吃飯沒有約會，但還是讓柏木由紀遭到大批網友揶揄，玉女形象徹底崩潰。

對此，柏木由紀不但沒有正面回應，反而更積極的投入工作，除了即將舉行個人線上演唱會外，她也接到多本雜誌邀請拍攝性感寫真。這兩日她在個人IG上，先是為娛樂雜誌《週刊YOUNG JUMP》的消息做宣傳，只見她穿著黑色蕾絲透視上衣，凹凸有致的身材曲線若影若現十分性感，但仔細一看才發現鏡中的她，竟大方露出蜜桃臀，吸引超過4.9萬人按讚。

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(中時新聞網)