國旅人氣爆棚，太魯閣晶英、台南晶英及晶泉丰旅業績持續成長，晶華國際酒店股份有限公司今日公告2020年8月份營業收入，集團合併收入為5.26億元，較7月份的4.68億元成長約12.23％，比去年同期的5.62億元、減少6.39％，累計1-8月合併收入為33.72億元，比去年同期減少-21.77％。

延續暑期訂房盛況，集團的營運重點依舊全力鎖定城市度假商機。台北晶華酒店除了於週五至週日持續推出在市場上佳評如潮的「郵輪式度假體驗」專案之外，更邀請到各領域藝術家、中醫科學博士以及瑜珈大師「登船」，全面升級吃喝玩樂買「學」的活動內容，以「駐村藝術課程」、「AI智能養生工作坊」以及「瑜珈正念旅程」等一系列生活風格與養生保健的互動式體驗，豐富房客獨一無二的城市度假之旅。

而仿效郵輪岸上行程規畫的「晶華食藝銀行，東京美食之旅」，銷售亦創下佳績，目前更推出每人3,990元起的兩天一夜菁華版，由日籍管家引領旅客體驗奉茶、節慶和服、築地魚市、和風壽喜燒…等涵蓋東京文化、款待與美食的旅遊精髓，期望能透過為各領域客層量身打造的多元住房優惠，為第四季的住房率增溫。

晶華國際酒店集團旗下晶華、晶英、晶泉丰旅以及捷絲旅等14間酒店也將於9月16日展開北、中、南共計5場的「企業款待方案分享會」，邀請全台各大企業客戶以及旅行業者進行茶敘，介紹各酒店精心準備的企業入住方案、獎勵旅遊行程…等優惠，為即將到來的尾牙春酒、員工旅遊、企業招待…等需求進行超前部署，一路服務至2021年，無論是鎖定台北、台南、高雄，安排一趟城市度假之旅、亦或是前往宜蘭、礁溪泡湯，探訪太魯閣國家公園親近山林，藉由整合集團資源優勢提供了多元的選項，期望豐富企業用戶的旅遊行程。

(中時 )