總統府前發言人丁允恭遭前女友踢爆，擔任高雄市新聞局長期間在辦公室發生性行為，甚至劈腿等醜聞，他也請辭獲准。對此，資深媒體人邱明玉在政論節目中則說，「以國內外政治人物有發生這麼大的桃色風暴，你還能夠再爬起來的，確實是不多...」。

邱明玉在政論節目「新聞面對面」中說，確實丁允恭這件事不只是私德問題，因為發生地點是局長辦公室，辦公室都變成大家拍的場景，前高雄市新聞局長鄭照新、王淺秋都可以跳出來見縫插針；她說，後來看同業做了一則關於最近發生緋聞事件的政治人物，其實兩邊(國民黨、民進黨)都有，這就是說政治人物的私德，確實各打五十大板。

邱明玉分析，這次因為事件牽扯到局長辦公室，以前較沒發生過，所以有網友不只譴責丁允恭私德，大家也有創意，開始流行「玩4不恭、恭事恭辦、事不恭親」等成語，當然就說這件事情，立委葉毓蘭說要有政風處調查、監察院調查，當然這是後續政治動作。

另外，邱明玉直言，以國內外政治人物有發生這麼大桃色風暴的，看起來還能夠再爬起來的，確實是不多，而丁允恭確實文筆文采非常好、口才俱佳，但這種事情發生後，通常能跌倒再回政壇確實不多。

(中時新聞網)