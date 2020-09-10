忍者契約-火熱上線。（圖／智冠提供）

由點合數位媒體代理的忍者卡牌RPG手遊《忍者契約》，今（10）日正式在雙平台上線，並公開卡牌與戰鬥特色系統。歡慶公測，官方也祭出多項精彩活動，還有機會拿到遊戲代言人簽名照或豐厚遊戲禮包，遊戲代言人黃鴻升（小鬼）邀請玩家一起加入《忍者契約》世界，踏上一段精彩冒險的忍者之路。

卡牌系統 培養專屬忍者

在培養忍者時需朝四個面向等級、天賦、星級、裝備進行修煉，且依照戰力分為S、SS、SSS。玩家可透過史詩召喚S與SS忍者，而擁有極高忍術造詣的SSS忍者則需要傳説召喚才能出現。此外，在忍界中還有一群頂端的神祕忍者，唯有在特殊情況才可召喚。關於神秘忍者的一切，敬請玩家們鎖定官方最新消息，敬請後續釋出！

角色召喚。（圖／智冠提供）

角色育成系統。（圖／智冠提供）

戰鬥系統

面臨不同敵人，忍者在發動攻擊之前需先組成適合的陣型，戰鬥位置決定攻擊順序與受擊優先度，玩家需參考角色技能與定位作編排，來應對敵方陣容。一般來説，前排會安排1－2個肉盾型角色抵擋攻擊，中排與後排放置輸出與輔助，可充分發揮自身專長。而每位角色都有幻化神計量條，當計量條滿格後，系統將會自動釋放幻化神攻擊，造成大量AOE傷害。

編隊介面。（圖／智冠提供）

遊戲戰鬥畫面。（圖／智冠提供）

借助幻化神力量 擊敗敵人。（圖／智冠提供）

還有許多豐富精彩上市活動，詳情請見遊戲內活動介面及官方粉絲團，以便接收第一手活動訊息。趕緊加入《忍者契約》，遇見你的命中註定！

(科技)