國民黨立委洪孟楷。（趙婉淳攝）

國發會公布前瞻計畫2.0基礎建設預算規劃，軌道政策大轉彎，預算被大砍半。對此，國民黨立委謝衣鳯質疑，若交通建設對整體台灣網絡建立有急迫性，應不分藍綠，否則對藍營執政縣市不給予預算支持，並不會懲罰藍營縣市長，而是懲罰了這些縣市的縣民。

立法院日前通過前瞻建設後續共5100億元特別預算，隨後國發會公布的前瞻2.0基礎建設預算規劃，其中原本佔比最大的軌道建設，從原本的4241億元大幅降至1903億元，占比從48％減少至23％。

國民黨彰化縣立委謝衣鳳受訪表示，當初交通部在做相關規劃時，就沒有很仔細，至於在土地徵收上有無問題，執行率很差，以至於交通部長林佳龍到行政院會，沒辦法捍衛軌道預算，影響到地方的交通建設。

謝衣鳯說，在前瞻計畫中，地方交通建設的配合款方面若無法支應，交通部應該視該交通建設是否影響地方與整體台灣交通網絡的建立，若對整體台灣網絡的建立有急迫性，應該不分藍綠，應就地方政府無法配合的部分盡力協助，共同解決台灣交通問題。

詢及軌道建設遭砍半，藍營執政縣市是否受傷慘重，謝衣鳯指出，若真的如此，懲罰的不是藍營縣市長，而是懲罰這些縣市的縣民。

選區在新北市的國民黨立委洪孟楷則說，前瞻第一期撥了四成預算在軌道建設上，當時就質疑這些錢有沒有浮編，「如今藍營執政縣市變多，在第二期軌道預算就砍半，難道藍營執政縣市不需要軌道建設，只有綠營執政縣市才需要？」

洪孟楷舉他選區內的淡海輕軌第二期、淡江大橋輕軌，這都是新北市有申請的，也是延續性計畫，呼籲政府應以延續計畫為優先，若蓋到一半的建設因為沒錢而停工，會讓民眾認為中央大小眼。

(中時 )