合庫金(5880)今年擴大台股持股部位，從去年的70餘億元台幣，最高加碼到200餘億元。合庫金董事長雷仲達表示，今年合庫在財務操作表現不錯，持股以高股息的績優股和潛力股為主，不碰高波動個股。至於目前台股的價位，雷仲達認為已經來到高點，合庫金也在參加配股息後，小幅調節持股。目前持股部位在160餘億元，股息收益年增逾6成。

對於景氣的展望，雷仲達認為，第二季應該已經是谷底，認同央行所說的呈Nike型復甦。

在放款方面，合庫今年土建融比去年增加約300億元，至9月初的餘額約1240億元。而合庫今年房貸餘5377億元，較去年增加212億元。

雷仲達表示，今年受到降息和紓困等因素影響，利差收入比較差，但合庫在公股中，算是受上述因素影響較小的。雖然利差較差，但合庫在今年的財務操作不錯，手續費收入也有增加。今年前8月股息收益可以進損益的部分約15億元，去年僅約9億元，年增逾6成。

雷仲達也表示，今年受到美中對立和港版國安法以及新冠疫情等衝擊，海外分行含OBU今年對獲利的貢獻受影響，往年占比約可達到40%，但現在掉到31%，香港和中國受到的影響較大。合庫銀也持續降低中國部分的暴險，大陸曝險占淨值比降到35%，去年有48%。合庫也不排除把合庫香港財管收起來，考量回到台灣。

(時報資訊)