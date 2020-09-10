美股帶跑台股，彈升83點，惟人氣不足，只能望「月」興嘆。美股周三受科技股反撲激勵，終止連三天跌勢，四大指數整齊收高，帶動今日台股集中市場跟隨彈升，盤初，蘋概三雄台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)隨蘋果大漲聯袂揚升，拉抬集中市場一開盤即攻克5日線，隨後新光金(2888)帶隊金融股助陣，加上台積電、鴻海雙雙站上月線，大盤一度衝上12708.64點，同步突破月線，惟面板雙虎、圓剛(2417)、圓展(3669)、僑威(307)等8月績優生短線漲多遭空頭盯上，加上台塑四寶也疲態顯露、大立光後繼無力翻黑，鈍化大盤上攻力道，月線得而復失。

尾盤買單再拉抬晶圓雙雄、群創(3481)、元晶(6443)、台聚(1304)等，但成交量無法有效放大，大盤月線挑戰5日仍未果，終場收12691.75點，上漲83.17點，總成交值1982億元，為近11個交易日首次未達2千億元水準。

今日外資轉買超58.2022億元，投信轉買超8.4033億元，自營商續賣超16.8245億元，三大法人買超49.78億元。本月以來，外資累計賣超232.95億元，今年以來累計賣超5785.71億元。

技術面，5日RSI為53.81，10日RSI為51.22；9日K值為39.77，9日D值為39.05；20日乖離率為-0.1。分析師指出，新台幣持續強升，央行重手調節堅守29.5元防線，但每日盤中仍見新台幣驚驚漲升勢，今日在美股彈升帶動下，台股股匯雙漲，新台幣早盤一度大幅升值2.65角，最高為29.265元，顯見外資熱錢效應尚未退潮，也成為台股支撐力量。惟目前產業消息偏淡、總體數據好壞參雜，預期大盤指數將呈現高檔盤整震盪，各族群股價將交替輪動表現。

(時報資訊)